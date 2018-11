Le Standard s'est incliné 0-1 sur la pelouse de Krasnodar jeudi lors de la 4e journée de l'Europa League.



Les Rouches avaient ouvert le score par Mehdi Carcela à la 19e mais ont vu les Russes dessiner leur victoire en trois minutes grâce à des buts de Suleymanov (79) et Wanderson (82) en fin de rencontre.

"On est fort déçu parce qu'on aurait pu revendiquer un peu plus", a déclaré après la rencontre l'entraîneur du Standard Michel Preud'homme au micro de la RTBF. "On a fait un très bon match face à une très bonne équipe. Le seul regret, c'est qu'on ait pas fait 0-2. On a eu les possibilités de le faire et cela aurait été tout à fait différent. Il y a quand même une certaine satisfaction mais on n'a aucune récompense et aucun plaisir à la fin du match. L'apport de qualité des remplaçants de Krasnodar et la fraîcheur à peut-être fait la différence".

Le Standard pointe désormais au 3e rang du groupe J avec 6 points, à trois longueurs de Krasnodar et Séville. Séville que le Standard recevra le jeudi 29 novembre avant de terminer la phase de poules par un déplacement à Akhisar le 13 décembre.

"Il faudra qu'on réalise un petit miracle contre Séville. Si on ne bat pas Séville, c'est impossible. Facile à dire, difficile à faire", conclut le coach liégeois.