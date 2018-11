Michel Preud’homme était un homme heureux jeudi soir mais surtout et avant tout un coach fier de ses hommes.

"On avait mis en place un plan en perte de balle que mes joueurs ont respecté à la lettre. Quand c’est le cas, que puis-je dire si ce n’est que je suis un coach heureux et fier. On n’a pas volé notre victoire avec les meilleures occasions de buts en début de rencontre. On a souffert par moments mais c’était prévu et on a bien fermé les angles. J’avais dit à mes joueurs qu’ils devraient souffrir quand il le fallait et se faire plaisir quand ils avaient le ballon."

Revenu dans le onze de base après avoir soufflé sur le banc, Moussa Djenepo a offert une victoire de prestige à son coach. "Pour le plan que j’avais sur le flanc qu’il devait faire seul, c’est de lui dont j’avais besoin. Il m’avait prouvé par le passé qu’il pouvait le faire. Défensivement, il n’a pas été pris une seule fois dans le dos. J’avais absolument besoin de lui pour faire ce travail. Oui, Lestienne, Sa, Marin ou encore Kosanovic auraient pu commencer mais j’avais besoin de Moussa dans cette stratégie et j’aurai peut-être besoin d’un autre dans une autre stratégie."

Malheureusement pour les Liégeois, cette victoire de prestige pourrait être aussi belle qu’inutile à l’arrivée. "Battre le leader de la Liga, c’est une médaille que l’on peut accrocher à notre veste. Même si, cela peut compter pour du beurre, on peut être fier de ce qu’on a accompli. Après l’euphorie de la victoire, j’ai repensé aux occasions manquées à Krasnodar à 0-1 car cela aurait pu tout changer."





Renaud Emond : "Mon contrôle raté est oublié"

Tous les Standarmen étaient heureux, après le match. Même Renaud Emond, malgré une pointe de déception suite à son raté en début de deuxième période. “On va retenir l’exploit contre le premier de Liga”, souriait l’attaquant. “D’un point de vue personnel, c’est dommage que je rate mon contrôle pour aller en un contre un avec le gardien. Mais c’est oublié. Car tactiquement, on était au top. On aurait même pu faire 2-0 sur la fin. Il faudra aller gagner en Turquie. On a vu que Séville et Krasnodar avaient eu du mal à gagner là-bas. On devra faire le boulot… même si ça pourrait ne pas suffire.”

Samuel Bastien : "Battre le leader de Liga ? Incroyable !"

Très présent au milieu du jeu, Samuel Bastien rayonnait après la rencontre. “On a entamé le match sans se poser de question et on a essayé de maîtriser le match. On a montré notre force de caractère. Je pense qu’on peut parler de match référence. Battre le leader de Liga, c’est incroyable. Séville se situe devant Barcelone et le Real Madrid au classement en Espagne. Et nous, on a réussi à les vaincre. C’est formidable. Il va désormais falloir aller gagner en Turquie. On va là-bas pour faire un résultat, même si nous ne sommes pas maîtres de notre sort.”

Zinho Vanheusden : "Dommage, ces deux goals à Krasnodar"

Impérial en défense centrale, Zinho Vanheusden a rendu une nouvelle copie de très grande qualité. “On a travaillé dur et le plan tactique a été bien respecté”, se satisfaisait-il. “Le coach nous l’avait bien expliqué cette semaine. Et on a vu que ça a marché sur le terrain. Défensivement, on enchaîne les clean-sheet. C’est bon pour la confiance. On va en Turquie pour gagner tout en gardant les pieds sur terre. Ne pas passer avec 12 points serait dommage mais j’y crois. Car Kranosdar est une bonne équipe. Dommage, d’ailleurs, qu’on ait encaissé deux buts en trois minutes, là-bas…”