Même si les remontadas sont dans l’air du temps, comme l’a démontré la Ligue des Champions, le suspense est mince en Ligue Europa.

Olympique de Marseille - Leipzig 2-1 (2-2 aggregate)

Les dix premières minutes du match qui oppose l'Olympique de Marseille à Leipzig n'ont pas été de tout repos.

Bruma a inscrit le premier but après seulement deux minutes de jeu (0-1). La réponse de l'OM ne s'est pas fait attendre, qui a profité d'un auto-but (1-1).

Et quelques minutes plus tard, Bouna Sarr a enfoncé le clou en inscrivant le troisième but de la rencontre (2-1).

Peu après le quart d'heure de jeu, Dimitri Payet a envoyé une balle puissante au fond des filets, annulé pour une faute de Mitroglou à l'entrée du rectangle.

Sarr, blessé, auteur du 2-1, a été remplacé par Rami.

Florian Thauvin, en inscrivant le 3-1, qualifie virtuellement Marseille.

Sporting Portugal - Atlético Madrid 1-0 (1-2 aggregate)

Après 28 minutes, Fredy Montero a inscrit le première de la rencontre. Un deuxième but du Sporting permettrait d'aller aux prolongations.

CSKA Moscou - Arsenal 1-0 (2-4 aggregate)