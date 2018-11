Dieumerci Ndongala revient cette saison au premier plan avec le Racing Genk. L'ailier de 27 ans disputera jeudi (18h55) le match contre Besiktas pour le compte de la 4e journée d'Europa League. Une victoire à la Luminus Arena permettrait à Genk, premier de son groupe avec six points, de faire un grand pas vers les seizièmes de finale.

Après avoir explosé à Charleroi, Ndongala a connu des passages plus compliqués à La Gantoise et au Standard. Prêté par les Liégeois à Genk en janvier, le joueur a été définitivement acheté par les Limbourgeois cet été. Depuis lors, il a déjà marqué 5 buts et délivré 6 assists en 20 matches toutes compétitions confondues.

"J'espère encore progresser un maximum à Genk", a dit Ndongala en conférence de presse mercredi. "Le coach me donne des opportunités et je veux toutes les saisir. Je veux aussi aider l'équipe à faire du mieux possible, tant en championnat que sur la scène européenne. Nous voulons nous qualifier pour le tour suivant et je me sens prêt. L'entraîneur sait qu'il peut compter sur moi quand il en a besoin, que ce soit comme ailier ou deuxième attaquant."

Lors de la large victoire de Genk à Istanbul il y a deux semaines (2-4), Ndongala avait disputé toute la rencontre et marqué le 3e but des siens. L'attaquant belgo-congolais pourrait cette fois avoir le Portugais Pepe comme adversaire direct, l'ancien défenseur du Real Madrid étant de retour de blessure. "Il a un énorme palmarès et tout le monde connait ses qualités", a expliqué Ndongala. "Mais cela compte aussi pour l'autre défenseur central, le Croate Domagoj Vida, qui était lui présent il y a deux semaines. Nous sommes impatients de jouer cette rencontre, c'est pour ce genre de matches avec de tels adversaires que nous jouons au football', a-t-il ponctué.

Dans l'autre match du groupe I, les Suédois de Malmö (3e, 4 pts), accueilleront les Norvégiens de Sarpsborg (2e, 4 pts). Besiktas est quatrième et dernier avec 3 unités au compteur.





Philippe Clement (Genk) ne veut pas calculer contre Besiktas, Trossard pas encore prêt

"Nous sommes une équipe qui joue au football, pas une qui calcule", a déclaré mercredi l'entraîneur Philippe Clement en conférence de presse.

"Nous voulons remporter ce match et c'est précisément avec cette attitude que nous allons débuter la rencontre. Nous n'allons pas tenir compte de tous ces scénarios mathématiques car cela ne va pas nous aider sur le terrain. Si nous battons Besiktas, nous ferons alors un pas vers la qualification mais nous n'y serons pas encore", a ajouté le T1 limbourgeois avant de préciser que son groupe avait "bien récupéré" de son duel contre le Club de Bruges (1-1). "J'ai vu des joueurs frais à l'entraînement, je ne crains pas la fatigue."

Vainqueur 2-4 à Besiktas il y a deux semaines, le leader du championnat de Belgique a impressionné à Istanbul. Absents lors de ce match, le défenseur portugais Pepe et l'attaquant néerlandais Ryan Babel seront cette fois de la partie. "Je m'attends à une forte opposition. Je ne sais pas si Besiktas nous a sous-estimé mais ce ne sera sûrement pas le cas cette fois-ci. Ce sera à nous de contrer les forces de notre adversaire et de jouer notre propre jeu", a expliqué Clement.

Les Limbourgeois devront se passer de Leandro Trossard alors que Sander Berge, absent en Turquie comme Trossard, est lui fin prêt. "Leandro a passé deux jours avec le groupe mais n'est pas encore apte à jouer une rencontre. Quant à Sander, il est physiquement prêt à débuter mais cela ne veut pas dire qu'il va automatiquement intégrer le onze de base. Je dois encore prendre une décision."