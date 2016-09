Nuytinck sacrifié ? "C’est moi qui déciderai" précise Weiler

Y. T. et C. F. Publié le vendredi 16 septembre 2016 à 06h13 - Mis à jour le vendredi 16 septembre 2016 à 06h15

Événement rarissime jeudi soir dans la zone mixte du stade : Bram Nuytinck a refusé de parler à la presse. Toujours disponible habituellement, même lors des pires défaites, le Néerlandais n’avait pas la tête des bons jours, sans doute conscient que le but azéri était en grande partie pour sa pomme.

Après l’avoir déjà défendu la veille du match lors de la conférence de presse, René Weiler a refusé de pointer le Néerlandais du doigt. "Il est vrai que nous n’avons pas bien défendu sur le but encaissé, mais c’est normal que des défenseurs commettent de temps en temps des erreurs. Sinon, on ne marque pas de buts. L’adversaire a quand même aussi commis des fautes ? Si je vais changer ma défense ? Je ne vais pas répondre maintenant. Visiblement, ce sont les journalistes qui décident combien de crédit les joueurs ont… C’est moi qui déciderai. Je titulariserai mes onze meilleurs joueurs."

Bram Nuytinck a aussi pu compter sur le soutien de ses équipiers. "Je ne suis pas ici depuis longtemps mais j’ai déjà pu remarquer que Bram était un très chouette gars", expliquait Uros Spajic. "On peut tous faire des erreurs. Je remarque que Bram s’est bien repris ensuite. Et on a gagné, c’est le plus important."

Davy Roef rappelait aussi le rôle ingrat des joueurs défensifs. "On fait tous des erreurs pendant un match mais ça se voit moins quand ça vient d’un attaquant. Si un défenseur ou moi faisons une faute, c’est quasiment directement but. On a gagné, il ne faut donc pas chercher à en vouloir à quelqu’un."