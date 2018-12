Guillermo Ochoa évoquait un match délicat jeudi soir.

"Ils ont mis la pression et voulaient gagner. Ce n’était pas un match facile à jouer pour nous." Le portier confesse avoir été tenu au courant du résultat de Séville. "On savait ce qui se passait là-bas, surtout moi avec les supporters dans mon dos."

Pour le Standardman, il n’y a pas de regrets à avoir. "On a fait un beau parcours en Europa League ; c’est dur de sortir avec dix points. On a fait le job à la maison mais dans une poule compliquée, on n’a pris qu’un point à l’extérieur. C’est dommage mais on a fait le maximum. On sort avec la tête haute car on a tout fait pour passer."