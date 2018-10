Avec un arrêt sur coup-franc (de Ramirez) en début de match et deux duels remportés devant Ari après le repos, Guillemro Ochoa aura joué un rôle prépondérant dans le succès inespéré des Rouches jeudi soir.

"Homme du match ? Merci, mais le plus important, c’est l’équipe", précisait-il avec humilité. "Le but de Renaud est tout aussi important car il nous relance dans le match. C’est vrai que c’était important de garder le match nul ensuite car cela nous permet de l’emporter avec le but tardif de Laifis. Tout le monde est heureux. On avait fait les calculs avant et il fallait toujours gagner à Sclessin. C’était un match compliqué face à une très bonne équipe de Krasnodar. Continuons de la sorte car on a tout à gagner."

Fort sur sa ligne et dans ses réflexes, Ochoa a joué sur ses points forts pour permettre au Standard de s’imposer.

"Chaque gardien a son domaine de prédilection. J’essaie de travailler tous les aspects de mon jeu. C’est le travail qui paye. La clé pour un gardien, c’est la régularité. Tu peux te louper mais pas de façon récurrente. Un gardien doit croire en lui et moi, j’ai beaucoup de confiance en moi. Je suis heureux d’avoir aidé mon équipe."

Buteur en première période, Ari aura certainement eu du mal à trouver le sommeil jeudi soir, repensant à ses duels avec Ochoa qu’il a d’ailleurs félicité.

"Il est venu me parler et m’a demandé si j’étais toujours au sol sur notre premier face à face. Il m’a dit qu’il avait été rapide mais que je l’avais été davantage (rires)."