C’est le genre d’image qui fait peine à voir. Dès la 7e minute de la rencontre entre Arsenal et l’Atlético, Laurent Koscielny s’est écroulé lors d’un anodin changement d’appui.

Hurlant de douleur et tapant le sol avec son poing, le défenseur français a directement été pris en charge par le staff médical et sorti sur civière (et sous les applaudissements du stade).

Selon les premières informations, il s’agit d’une rupture du tendon d’Achille.

Une blessure qui privera le Français de 32 ans de la Coupe du monde. Triste…