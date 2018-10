L'entraîneur néerlandais Phillip Cocu et son club turc de Fenerbahçe affrontent Anderlecht jeudi soir dans le cadre de la troisième journée de l'Europa League (Groupe D). Les Turcs comptent trois points après deux journées.

Anderlecht, qui attend toujours sa première unité, est soumis à une tension élevée. En cas de défaite, Anderlecht peut faire une croix sur la qualification pour les 16e de finale. Une situation pratiquement identique attend Fenerbahçe s'il s'incline. "Et donc ce sera certainement un match important. Avec un résultat positif, nous pourrons bien nous placer. Notre objectif est et reste la qualification", a déclaré Cocu au Parc Astrid mercredi lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. "Ce ne sera pas un duel facile pour nous. Anderlecht a beaucoup de qualités. Les résultats ne sont pas bons au niveau européen, mais j'ai vu les matchs et ils méritaient davantage."

Fenerbahçe ne tourne pas bien cette saison et Cocu est sous le feu de la critique depuis des semaines. En Europa League, il y a eu un succès contre le Spartak Trnava, mais en championnat, la dernière victoire remonte déjà à plus d'un mois. Du coup, le club se retrouve juste au-dessus des relégués après neuf journées. "Cependant, les derniers matchs ont été meilleurs: l'équilibre au sein de l'équipe est bon, la discipline tactique est meilleure et nous avons encaissé moins de buts. Nous devons surtout être plus efficaces devant. L'essentiel est maintenant de placer nos attaquants en position de marquer. Puis, cette balle finira bien un jour par rentrer dans le but."

Entre-temps, il existe deux points d'interrogation à propos d'Islam Slimani et d'André Ayew. "André est venu avec nous. Il n'est certainement pas victime d'une blessure grave. Nous ferons un test à l'entraînement mercredi soir et nous verrons ensuite s'il ressent une réaction."

À Anderlecht, Zakaria Bakkali est en train de retrouver progressivement sa condition. À l'été 2013, c'est Cocu qui l'a lancé au PSV. "Bakkali a beaucoup de talent. Il était très jeune quand il a rejoint le PSV, mais même à ce moment-là, on pouvait déjà voir ses qualités. Après, il n'a pas poursuivi sur sa lancée, c'est normal à cet âge-là. Maintenant, il travaille bien à Anderlecht. C'est l'impression que j'ai ressentie en visionnant les derniers matchs."