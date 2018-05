L'Atlético Madrid sera privé de son entraîneur Diego Simeone pour la finale de l'Europa League contre l'Olympique de Marseille.

La commission de discipline de l'UEFA a suspendu quatre matchs l'Argentin après que celui-ci ait insulté l'arbitre de la demi-finale aller contre Arsenal, Clément Turpin. Il doit également payer une amende de 10.000 euros, a annoncé l'instance du football européen vendredi.

Dans l'attente de la décision finale du comité de discipline, Diego Simeone avait déjà pris place en tribunes jeudi lors du match retour contre Arsenal. Outre la finale, il sera aussi privé de banc de touche lors de deux autres rencontres européennes la saison prochaine.

L'Atlético s'est qualifié pour la finale après l'avoir emporté 1-0. Les "Colchoneros" avaient obtenu un match nul (1-1) lors de la manche aller à Londres.

Au lendemain de la qualification de l'Olympique de Marseille contre le Red Bull Salzbourg, l'UEFA a également annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre du club français. Les supporters marseillais ont utilisé des feux d'artifice et ont jeté des projectiles. La formation autrichienne est également poursuivie pour le comportement des joueurs et de l'entraîneur de l'équipe Marco Rose à l'issue de la rencontre envers l'arbitre Harald Lürzer et pour l'envahissement du terrain par ses supporters. Le cas sera jugé le 31 mai.

La finale de la C3 entre l'Atlético Madrid et Marseille se déroulera le 16 mai à Lyon.