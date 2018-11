Comment comprendre que Séville appartient à un autre monde que le Standard ? Il suffit de voir l’importance de la délégation locale qui est arrivée, en fin d’après-midi, à Sclessin. Douze personnes travaillant uniquement pour la communication du club ont fait le déplacement jusqu’à Liège, toutes chaussées de la même godasse à la virgule.

Les journalistes espagnols, de leur côté, étaient davantage intéressés par le nom de la chaîne de télévision belge qui retransmettait le match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool que par le onze de base que va aligner Michel Preud’homme ce jeudi soir.

Pourtant, Pablo Machin, l’entraîneur local, n’a pas donné le sentiment de sous-estimer son prochain adversaire européen. "Ce sera un match différent de celui disputé à Séville. Nous savons que le Standard peut rapidement remonter le ballon grâce à des attaquants rapides. Séville ne doit pas snober les Liégeois et nous devrons être fidèles à notre réputation" , dit-il. "Nous savons que le Standard n’est pas la même équipe selon qu’elle évolue à domicile ou à l’extérieur. Nous sommes prévenus. Jouer pour un point ? Tout peut aller très vite en Europe et quand on croit maîtriser une situation, tout peut très vite changer…"

Cette sécurité n’est pas simplement une marque de politesse. Les Andalous enchaînent les bons résultats mais leur jeu est moins séduisant et surtout moins dominateur. Cela ne les empêche quand même pas de truster la tête du championnat. "Ce classement ne m’étonne pas spécialement car nous travaillons tous les jours pour gagner des matchs. Maintenant, nous ne savions pas que nous arriverions aussi vite à la première place. Nous allons simplement essayer de la garder le plus longtemps possible."

Ce classement a même poussé Michel Preud’homme à comparer les Sévillans à Barcelone et au Real Madrid. "Pas au niveau du budget", souriait Pablo Machin. "Tout le monde peut avoir son avis. Je peux juste dire que nous méritons cette première place. Nous pratiquons un jeu offensif et nous ne sommes pas attentistes. S’occuper d’une telle équipe est un travail à plein temps et je n’ai donc pas l’occasion de nous comparer avec ces deux formations."