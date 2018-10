"Je vous avais bien dit que Krasnodar était une équipe redoutable."

Avec ces quelques mots, Michel Preud’homme a donné encore plus de valeur à la victoire du Standard contre une équipe russe qui a pourtant dominé les débats sur la pelouse de Sclessin.

Il faut dire que les Rouches devaient faire face à des blessures et le staff a bien dû composer avec des absences : Mpoku était absent, tout comme Vanheusden alors que Moussa Djenepo avait, lui, pris place sur le banc. "Vu les problèmes que nous avions et les absents, nous avons dû êtres créatifs en titularisant Fai au poste d’ailier gauche. Cela avait plutôt bien fonctionné par moments, mais nous n’avons cependant pas eu assez de présence offensive pour leur faire mal."

Après la pause , un changement tactique et la montée de Djenepo, la donne n’était plus la même : "Nous avions décidé de laisser Emond en 10, avec Carcela face à lui, et nous avons marqué deux buts extraordinaires. Il me faut aussi reconnaître qu’Ochoa a été présent quand nous étions dépassés au milieu."

Il n’y a cependant pas que le jeu et les buts inscrits qui ont marqué MPH. La mentalité, dont il a été question après le nul fort peu glorieux à Mouscron, a cette fois été irréprochable. Dans la tête des Liégeois, le bouton a été tourné et ils ont mis le costume européen : "Je dois signaler l’abnégation de mes joueurs. Ils ont voulu revenir au score, et même lorsque c’était 1-1, ils ont essayé de prendre les trois points lorsqu’ils ont eu l’occasion et ne voulaient pas se contenter du nul. Chapeau à eux."

À quelques jours de recevoir Genk en championnat, le retour de cette envie de gagner est un plus pour le Standard.