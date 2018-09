Les joueurs du Standard étaient forcément déçus après la rencontre. Tout comme Michel Preud'homme.



Le coach liégeois a livré son analyse du naufrage des siens, au micro de la RTBF: "Ce qui me déçoit, c'est qu'on n'a pas pu garder l'organisation en deuxième mi-temps. On a flanché à tous les niveaux: tactique, physique, concentration. Et quand on veut faire un résultat contre une telle équipe, on ne peut pas se le permettre."



Renaud Emond s'est lui aussi arrêté au micro de nos confrères: "C'est difficile à encaisser, on venait ici avec des ambitions. On voulait faire un bon match et montrer qu'on a le niveau de l'Europa League. En première mi-temps, on a essayé d'être à leur niveau, mais on encaisse juste avant la pause. Si on rentre aux vestiaires avec le partage, on assiste peut-être à un autre match ensuite. Mais en deuxième mi-temps, on n'a pas existé, ils ont été plus forts que nous à tous les niveaux, techniquement et physiquement. Rien à espérer en deuxième mi-temps, on n'a pas su exister !"

"Nous n'étions peut-être pas à niveau, mais eux étaient de toute façon beaucoup plus forts. Il va falloir s'en remettre très rapidement, on a la chance de rejouer très rapidement, et un gros match en plus", ajoutait l'attaquant en évoquant le Clasico de ce dimanche, face à Anderlecht.



Moussa Djenepo, le buteur rouche, a lui aussi réagi après la partie: "Je suis content d'avoir inscrit mon premier but en Europe, mais aussi déçu parce qu'on a perdu. On savait que Séville, c'est une grande équipe, l'un des favoris de l'Europa League. En première mi-temps, c'était bien, et on a pris un peu de confiance en seconde période pour tenter d'aller chercher l'égalisation. On a peut-être payé cet excès de confiance. A nous d'être forts mentalement pour oublier ce match et gagner ceux qui nous attendent."