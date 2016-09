René Weiler: "Nous encaissons des buts trop régulièrement" (PHOTOS)

C2

Le Sporting d'Anderlecht a démarré de la meilleure des manières sa campagne européenne en venant à bout du FK Qabala (3-1) jeudi soir au stade Constant Vanden Stock.

L'entraîneur anderlechtois, René Weiler, s'est dit satisfait du jeu proposé par son équipe, mais relève toutefois quelques carences défensives. "On a réalisé un bon match dans son ensemble, même si tout n'était pas parfait", analysait René Weiler au terme de la rencontre. "Après l'égalisation adverse, on a connu quelques difficultés. Mais on a réussi à dominer la rencontre en se créant plusieurs occasions. Cette victoire est méritée".

Malgré ce succès mérité, le secteur défensif anderlechtois a une fois encore été montré du doigt. "Je dois admettre que nous avons donné trop facilement des occasions en première mi-temps et que nous encaissons des buts trop régulièrement. Nous sommes encore en début de saison et l'équipe a subi beaucoup de changements ces derniers jours. Tout ne peut pas être parfait du jour au lendemain. Je dois analyser cette rencontre avec le noyau et ensuite je déciderai des joueurs qui seront alignés en défense le week-end prochain. J'ai confiance en mon noyau et j'ai besoin de tous mes joueurs car le calendrier est encore chargé".

L'entraîneur suisse ne veut pas entendre parler de statut de favori concernant son équipe. "Saint-Etienne a égalisé dans les derniers instants du match face à Mayence. Toutes les équipes du groupe se valent, elles ont le même niveau. Ça ne m'intéresse pas de savoir qui est le favori du groupe", a conclu l'entraîneur suisse.





Davy Roef (RSC Anderlecht) ne se soucie pas des problèmes défensifs anderlechtois

A la 20e minute de jeu, Davy Roef a encaissé un but évitable face à Qabala après une confusion au sein de sa défense. Le portier anderlechtois ne s'inquiète pas des problèmes défensifs qui planent à Anderlecht.

"Il était important de ne pas sous-estimer cet adversaire", a confié Davy Roef après la victoire des Mauves 3-1 face aux Azéris de Qabala. "Aujourd'hui, on retient la victoire et les trois points. Il ne faut pas croire que c'était facile face à une équipe bien organisée".

Selon le gardien du Sporting d'Anderlecht, le secteur offensif a pallié les carences défensives de son équipe. "Ce n'est pas un souci d'encaisser un but si on en marque trois à chaque rencontre. On s'est créé beaucoup d'occasions et c'est très positif pour l'équipe et pour le public".

Enfin, Roef a tenu à défendre son défenseur central, Bram Nuytinck, souvent montré du doigt ces dernières semaines. "Tout le monde commet des erreurs. Les attaquants aussi. Mais lorsque c'est moi ou la défense, cela prend tout de suite d'autres proportions", a ajouté le jeune gardien bruxellois de 22 ans. "Nous devons apprendre à mieux communiquer afin d'acquérir des automatismes, c'est le plus important. Cela nous aidera à gommer certaines erreurs".





"Ce n'est plus le même Anderlecht qu'il y a deux semaines", juge le coach de Qabala

L'Ukrainien Roman Hrygorchuk, entraîneur de Qabala, ne conteste pas la victoire des Mauves. "Je tiens à féliciter Anderlecht car cette victoire est complètement méritée", a fait savoir l'entraîneur visiteur à l'issue du match.

"L'adversaire était plus fort que nous dans presque tous les compartiments du jeu et sa victoire est amplement méritée", a déclaré d'entrée Roman Hrygorchuk, le coach de Qabala, avant d'expliquer son choix d'aligner d'entrée trois défenseurs au Parc Astrid. "Notre souhait est de toujours vouloir gérer le match. On ne veut pas changer notre philosophie et notre style de jeu même si l'adversaire est plus fort que nous", avouait-il encore.

Dans deux semaines, Qabala sera opposé à Saint-Etienne à domicile. "Tout d'abord, nous devons nous concentrer sur nos prochaines échéances au sein de notre championnat national. Ensuite, nous analyserons cette rencontre pour essayer de la gagner et de faire plaisir à nos supporters".

Le onze de départ aligné par René Weiler n'avait pas de secret pour Hrygorchuk. "Quand on a préparé ce match, j'avais prévenu mes joueurs qu'Anderlecht n'avait pas de réel point faible. Ce qui n'était pas le cas il y a deux semaines. Mais après avoir analysé le dernier match de championnat (3-1 contre le RSC Charleroi, ndlr), j'étais persuadé que mon homologue allait aligner la même équipe. Nous nous sommes rendus compte que cette équipe était prête à nous affronter et qu'en deux semaines, la situation a bien changé du côté d'Anderlecht", a conclu Roman Hrygorchuk.