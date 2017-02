Le prochain but d'Anthony Martial vaudra cher: selon les clauses du transfert du jeune attaquant de Monaco vers Manchester United, qui affronte Saint-Etienne jeudi en Europa League, révélées par Football Leaks, le 25e but du Français rapportera 10 millions d'euros à l'ASM.

Football Leaks avait dévoilé en 2016 le montant du transfert du jeune homme (21 ans) à l'été 2015: 50 millions ferme plus trois bonus. L'un d'entre eux, c'est que 10 millions d'euros seront versés si l'attaquant international marque 25 buts avec Manchester United. Or, le total du Bleu, auteur d'un but et d'une passe décisive samedi contre Watford (2-0) lors de la 25e journée de Premier League, se porte désormais à 24 avant le rendez-vous européen de jeudi.

Toujours selon Football Leaks, le club de la Principauté touchera dix autres millions si le joueur est sélectionné à 25 reprises en équipe de France (au moins 45 minutes de jeu) durant la durée de son contrat courant jusqu'en juin 2019. Martial a pour l'instant été sélectionné à 15 reprises.

La dernière clause de dix millions sera levée si l'ancien Monégasque intègre un jour les trois finalistes pour le Ballon d'or.