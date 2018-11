La Lazio s'est inclinée 2-0 sur le terrain de l'Apollon Limassol ce jeudi soir lors de la 5e journée du groupe H en Europa League malgré la présence de Silvio Proto entre les perches.

Déjà qualifiée, la Lazio faisait tourner son effectif pour son déplacement à l'Apollon Limassol, déjà éliminé. Les Chypriotes jouaient sans complexe et ouvraient la marque via Faupala peu après la demi-heure (32e). Limassol assurait la victoire en fin de match sur un but de Markovic (82e). Titulaire, Sivlio Proto n'a pas pu éviter la défaite de son équipe. La Lazio est assurée de terminer à la deuxième place du groupe H suite à la large victoire de Francfort contre Marseille (4-0). Francfort (15 points) s'est assuré la tête du groupe. Limassol (4 points) et Marseille (1 point) sont éliminés depuis la 4e journée.