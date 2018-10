Lestienne est de retour du côté des Liégeois.

Maxime Lestienne, touché à l’arrière de la cuisse, a pu reprendre les entraînements et est donc dans le groupe pour ce jeudi soir. Samuel Bastien est également de retour après plusieurs semaines d’absence

Krasnodar sera, pour sa part, privé d'Okriashvili. Avec un six sur six dans cet Europa League, les Russes sont en bonne position avant de venir à Sclessin, un club qui a “une grande équipe et un grand entraîneur”, selon le coach de Krasnodar, Murad Musaev. Okriashvili (ex-Genk) est blessé et est resté au pays.

Les compos :

Standard: Ochoa, Luyindama, Laifis, Fai, Cavanda, Agbo, Cimirot, Pocognoli, Marin, Carcela, Emond

Krasnodar: Sinitsyn, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Kaboré, Gazinski, Pereyra, Wanderson, Claesson, Ari

Suivez Standard - Krasnodar en direct commenté