Le Club Bruges, champion de Belgique en titre, et le RC Genk, leader de la Jupiler Pro League connaîtront ce lundi leurs adversaires en 16e de finale de l'Europa League. Le tirage au sort sera effectué à Nyon à partir de 13h00.

Le Club Bruges a été reversé en Europa League grâce à sa troisième place dans le groupe A de la Ligue des Champions. Genk a lui terminé en tête du groupe I de l'Europa League. Ce qui vaut aux troupes de Philippe Clement d'être têtes de série, contrairement aux Brugeois.

En effet, l'UEFA a réservé un statut protégé aux douze vainqueurs de groupe en Europa League et aux quatre meilleurs troisièmes de la Ligue des Champions. Notons que deux équipes d'un même pays ne peuvent s'affronter à ce stade de l'épreuve. Autre restriction, deux équipes qui se sont rencontrées en phase de groupes ne peuvent se défier en 16e de finale. Ce qui signifie que Genk ne retrouvera pas Malmö sur sa route dans l'immédiat.

Genk est assuré d'éviter un gros calibre et de jouer le match retour à domicile. Arsenal, le Betis Séville, Chelsea, le Dinamo Zagreb, le Dynamo Kiev, Francfort, Leverkusen, Salzbourg, Séville, Villarreal et le Zenit Saint-Pétersbourg ont remporté leur groupe en Europa League. Benfica, l'Inter Milan, Naples et Valence sont les quatre équipes éliminées de la Ligue des Champions à être têtes de série. Toutes ces équipes sont des adversaires potentiels des Brugeois.

Les possibles adversaires de Genk sont le BATE Borisov, le Celtic Glasgow, le Fenerbahçe, Krasnodar, la Lazio Rome, l'Olympiacos, le Rapid Vienne, Rennes, le Slavia Prague, le Sporting Portugal et Zürich ainsi que les autres équipes sorties de la C1, à savoir Galatasaray, le Shakhtar Donetsk et le Viktoria Plzen.

Les matchs aller se joueront le 14 février 2019. Les manches retour auront lieu une semaine plus tard.

Genk et le Club Bruges sont les deux seules équipes belges à avoir passer l'hiver européen. Le Standard et Anderlecht ont été éliminés en phase de groupes tandis que La Gantoise avait été sortie lors des tours préliminaires.

Genk espère rééditer ses exploits de 2016-2017 lorsque le club avait atteint les quarts de finale. Bruges avait également atteint les quarts de finale quelques années plus tôt, en 2015.



- Têtes de série : Bayer Leverkusen (All), FC Salzbourg (Aut), Zénit (Rus), Dinamo Zagreb (Cro), Arsenal (Ang), Bétis Séville (Esp), Villarreal (Esp), Eintracht Francfort (All), Genk, FC Séville (Esp), Dynamo Kiev (Ukr), Chelsea (Ang), Naples (Ita), Valence (Esp), Inter Milan (Ita), Benfica (Por).

- Non têtes de série : Zurich (Sui), Celtic (Éco), Slavia Prague (Tch), Fenerbahce (Tur), Sporting (Por), Olympiakos (Grè), Rapid Vienne (Aut), Lazio Rome (Ita), Malmö (Suè), Krasnodar (Rus), Rennes (Fra), BATE Borisov (Blr), Viktoria Plzen (Tch), Bruges, Shakthar Donetsk (Ukr), Galatasaray (Tur).







Suivez le tirage au sort en direct dès 13h