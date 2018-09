A la veille du match, Hein Vanhaezebrouck et Adrien Trebel ont répondu aux questions des journalistes en conférence de presse.

Le coach des Mauves a évoqué l'état de la pelouse, pas top... "On le savait. On a vu des images de leur campagne européenne. En C1 avec Gand, l'UEFA était très sévère au niveau des terrains. Mais cela vaut pour les deux équipes. Mes joueurs doivent être prêts."





Concernant l'adversaire, HVH se méfie: "C'est une équipe expérimentée dans l'axe. L'âge des joueurs est assez élevé. C'est une équipe athlétique et présente dans les duels. On sait ce qui nous attend. Ils ont très bien joué en Europe. Ils ont presque éliminé Belgrade."

A noter que si Vanhaezebrouck a confirmé que Bornauw était out et Saelemaeckers suspendu, il n'a pas voulu dire qui prendrait place dans les buts...

Adiren Trebel: "J'ai dû travailler pour que ce problème me laisse tranquille"

Interrogé sur l'état de sa blessure, le capitaine des Mauves a voulu rassurer: "Je me sens beaucoup mieux. J'ai dû travailler pour que ce problème me laisse tranquille. Quand je ne m'entraîne pas avec le groupoe, je ne me sens pas bien."

Quan à savoir si une opération était exclue, le médian explique: "A terme, il faudra y penser. Mais maintenant, je me sens bien et je suis libéré dans ma tête. J'ai consulté une spécialiste en Allemagne qui m'a rassuré. Je suis un compétiteur, je veux tenir jusqu'à la fin de la saison."