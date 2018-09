Les deux clubs de Red Bull s’affrontent ce jeudi soir et cela fait quelque peu tiquer. N’existe-t-il pas un conflit d’intérêt dans ce match ? D’autres cas ont ou peuvent exister.

Equipement de même couleur, logo au design quasi identique, et ces deux taureaux rouges qui se chargent au milieu d'un soleil comme même sponsor-maillot: à première vue rien ne permettra au simple spectateur du "derby" Red Bull de distinguer Leipzig de Salzbourg. D'autant plus que depuis 2015, une douzaine de joueurs sont passés directement du club autrichien à l'ambitieuse formation allemande.

La multipropriété fait jaser dans le football. Interdite au niveau des joueurs avec la fameuse TPO, elle commence tout doucement à se propager aux clubs. Ce jeudi soir, dans le cadre de l’Europa League, le RB Leipzig joue contre son frère Salzbourg. Cette rencontre symbolise la montée en puissance des franchises, destinée aussi bien à mutualiser les ressources dans le recrutement qu’à décliner une marque sur plusieurs territoires. Depuis 2015, une douzaine de joueurs sont passés directement du club autrichien à l’ambitieuse formation allemande. Pourtant, l’UEFA a fait évoluer son règlement en interdisant à deux clubs possédés par la même entité de jouer en même temps les compétitions européennes.

Et pourtant, "à la suite d'une longue enquête" achevée en juin 2017, l'instance européenne a autorisé les deux clubs Red Bull à participer aussi bien à la Ligue des Champions qu'à la Ligue Europa, estimant qu'il n'y avait pas violation de l'article 5 du code des compétitions.

Le groupe fondé par le milliardaire autrichien Dietrich Mateschitz a officiellement abandonné toute fonction dirigeante à Salzbourg pour ne garder qu’un contrat de sponsoring et… contourner le règlement de l’UEFA. Il n’empêche, les liens qui unissent les deux clubs, au-delà d’un même partenaire marketing, révèlent une interdépendance manifeste.

Cas similaire au… Mexique

Ce n’est pas la première fois que ce genre de rencontre nourrit le débat. En 2014, TV Atzeca possédait deux équipes de première division : les Monarcas Morelia et l’Atlas Guadalajara. Le second luttant pour le maintien, de très grosses suspicions d'arragement de match pesaient lors de leur rencontre. Au final, ce petit match entre amis se terminait sur le score de 1 à 1 ce qui arrangeait les deux équipes. Pour Leonardo Cufré, capitaine de l’Atlas à l’époque, cela ne posait en aucun cas un problème : “C’est notre honnêteté qui est en jeu. Si je me trouvais dans le camp d’en face, je ne ferais aucun cadeau.” Dans l’autre camp, Christian Valdez des Monarcas abondait dans ce sens, “On parle de nous comme d’équipes sœurs mais dans le vestiaire, ces suspicions nous font simplement rire.” Le président du club d’Atlante, le principal concurrent de l’Atlas dans la lutte pour le maintien en première division mexicaine, déclarait en 2014 “J’espère qu’il n’y aura rien de trouble.” Il avait même menacé plusieurs joueurs et hésitait à porter plainte. Aujourd’hui, le club d’Atlante végète en deuxième division…

D’autres cas possibles en Europe ?

La famille Pozzo détient plusieurs clubs en Europe dont Watford et l’Udinese. Si le premier club semble avoir la priorité de la famille grâce à l’attractivité du championnat anglais, le second passe légèrement en arrière-plan. Pourtant une confrontation en Europe est loin d’être totalement impossible. Watford est actuellement LA bonne surprise de Premier League. Le club de Kabasele, grâce à un départ canon, a engrangé un douze sur quinze. Il semble peu probable que le club continue sur cette lancée toute la saison mais une place en Europa League n’est pas utopiste. Le club italien est plus dans le dur et joue clairement la deuxième partie de tableau. Mais pourquoi ne pas imaginer un bon parcours en Coppa Italia par exemple ? Les Pozzo devraient, comme Red Bull, se montrer inventifs afin de contourner le règlement de l’UEFA. D’autres clubs pourraient être concernés comme l’AS Monaco qui détient le Cercle de Bruges ou encore Vitesse Arnhem qui appartient à Chelsea. Mais il est peu probable de voir le Cercle remplir le Jan Breydelstadion pour une affiche de Ligue des Champions…