Les Ultramarines, principal groupe de supporteurs de Bordeaux, ont dénoncé mercredi le futur passage de leur club sous pavillon américain, accusant les futurs repreneurs, le fonds d’investissement GACP, et leurs soutiens, d’utiliser de "l’argent sale". Les Ultras appelent à une mobilisation ce soir avant le match face à La Gantoise.

"Face à ce qui est une catastrophe annoncée, l’heure n’est désormais plus au questionnement ou à l’inquiétude. Nous devons réagir. Il y a urgence. Notre club fait certainement face à un des plus gros périls que nous ayons connu depuis 1987 (leur date de création). Nier l’évidence nous rendrait complices. On veut expliquer pourquoi on est farouchement opposés à cette vente. Tous les échos qui nous reviennent sont catastrophiques. Quand on parle d'argent sale (sur Twitter), il y a un peu de provoc, mais tout un tas de choses nous amène à penser ça plutôt que l'inverse. Toute cette affaire sent très mauvais et ne nous met pas en confiance. De plus, au-delà de l'aspect magouilles, il y a le problème des ambitions : il n'y a aucun projet industriel, rien" explique le groupe Ultras via un communiqué publié sur Twitter

Les supporteurs veulent faire passer ce message via une prise de parole mais aussi via une démonstration...de force. "Nous appelons donc tous les supporters et les supportrices des Girondins inquiets, à nous rejoindre sur la Fan Zone, jeudi soir, entre 19:45 et 20:15, pour une démonstration de force. Pour une prise de parole, aussi."

Les dirigeants de Bordeaux font face à une nouvelle polémique, quelques jours à peine après le licenciement de leur entraîneur Gustavo Poyet et de la saga Thierry Henry qui n'a finalement rien donné.