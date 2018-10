Avec une seule victoire lors des huit dernières rencontres, le Sporting d'Anderlecht vit actuellement une période noire de sa saison 2018-2019.

L'entraîneur des Mauves et Blancs, Hein Vanhaezebrouck, ne souhaite toutefois pas céder à la panique et reste confiant quant à son futur sur le banc bruxellois. "Ca ne sert à rien de douter. Il faut continuer à aller de l'avant", a confié Vanhaezebrouck, fatalement déçu de la nouvelle défaite des siens, encaissée face au Dinamo Zagreb jeudi soir dans le cadre de la deuxième journée de l'Europa League.

"Pour le moment, Anderlecht connaît deux problèmes. Mon équipe ne marque pas suffisamment de buts et elle commet trop d'erreurs individuelles", a expliqué le coach de la maison mauve jeudi soir. Des soucis qui doivent être rapidement résolus avant le déplacement des Bruxellois à Zulte Waregem dimanche lors de la 10e journée de championnat. "Zulte Waregem connaît aussi une période difficile. Hélas, Anderlecht ne fait plus peur actuellement. Mais j'espère que mes joueurs vont suffisamment récupérer physiquement et mentalement pour cette rencontre importante pour le club", a-t-il poursuivi avant d'aborder son avenir dans le club de la capitale. "Je ne crains pas pour mon poste", a expliqué le coach de 54 ans. "Ca ne sert à rien de douter. Il faut continuer à travailler et aller de l'avant. On va trouver des solutions pour réussir à sortir de cette spirale négative".

Si Vanhaezebrouck reste serein par rapport à son avenir dans la capitale, il est cependant conscient de l'échec actuel de son travail effectué jusqu'ici à Anderlecht. "Je suis responsable de l'échec sportif de l'équipe. C'est mon travail de relancer mes joueurs en vue du prochain match. J'espère juste que mon discours sera entendu et que l'on verra un autre visage dimanche", a-t-il conclu.





"Ce soir, il a clairement manqué d'un leader"

Battu 0-2 à domicile face au Dinamo Zagreb dans le cadre de la deuxième journée de l'Europa League jeudi soir, Anderlecht est désormais bon dernier du groupe D.

Une défaite amère pour l'entraîneur bruxellois Hein Vanhaezebrouck qui s'est expliqué en conférence de presse d'après-match. "Il fallait éviter de donner des cadeaux et c'est ce que nous ne sommes pas parvenus à faire", a expliqué l'entraîneur de 54 ans jeudi soir.

Dominé durant la majorité de la rencontre, Anderlecht n'a jamais trouvé les ressources mentales et physiques pour faire douter son adversaire croate jeudi soir au stade Constant Vanden Stock. "Tout a mal tourné au même moment", a réagi d'entrée l'entraîneur bruxellois en faisant référence au pénalty provoqué par Vranjes dès la 19e minute de jeu. "Juste après la pause, on est réduit à dix, ce qui a évidemment rendu la tâche bien plus difficile. Surtout face à une équipe de qualité et bien organisée comme l'est le Dinamo. Il fallait éviter de donner des cadeaux et c'est ce que nous ne sommes pas parvenus à faire".

Battus techniquement, les Mauves n'ont également jamais réussi à faire preuve de mental pour tenter de renverser la vapeur dans cette rencontre. "Ce soir, il a clairement manqué d'un leader pour pousser le groupe à faire mieux", a encore expliqué Hein Vanhaezebrouck. "Chacun se concentre sur ses tâches individuelles sans penser au collectif. Depuis le banc, l'entraîneur ne peut rien faire si ses joueurs ne font pas le nécessaire pour se relancer dans le match".

Désormais bon dernier du groupe D, Anderlecht devra faire le plein de points lors de la double confrontation qui l'attend face à Fenerbahçe. "Ce seront deux matchs compliqués. Mais nous n'avons plus le choix. Il faudra prendre le maximum de points face à Fenerbahçe pour espérer accrocher la deuxième place du groupe", a conclu l'entraîneur des Mauves et Blancs.