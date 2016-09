Vigo: attention (gros) danger

C2

Le Celta Vigo ne déchaîne pas les passions comme Barcelone ou le Real Madrid. Mais il ne faut pas sous-estimer une formation qui a, tout de même, terminé la dernière saison à la sixième place avec huit points d’avance sur le FC Séville.

Ancien quart de finaliste de la Ligue des Champions, Vigo s’est reconstruit grâce à l’arrivée d’un nouveau président, Carlos Mourinho, qui a repris l’équipe en D2, l’a stabilisée financièrement, d’abord, et sportivement, ensuite. Son coup de génie aura été d’attirer Luis Enrique sur son petit banc et d’instaurer un style que son successeur, Eduardo Berizzo, a reconduit, c’est-à-dire un jeu vertical, basé sur un pressing constant et une construction au sol.

L’ancien adjoint de Marcelo Bielsa se repose également sur quelques individualités susceptibles de faire la différence à tout moment grâce à des capacités techniques hors du commun. Voilà le Standard prévenu…

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.