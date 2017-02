Même si les primes en Ligue Europa n’ont rien à voir avec celles en Ligue des Champions, on aimerait être un des joueurs anderlechtois ce jeudi soir. S’ils parviennent à éliminer le Zenit Saint-Pétersbourg, la direction promet à chaque joueur une prime de 20.000€.

Jusqu’à présent, les Anderlectois ont assez bien gagné leur vie en Ligue Europa. La qualification pour les phases de poules au détriment du Slavia Prague a rapporté 15.000€.

Dans chacun des matches de poule - qu’ils soient gagnés ou perdus - 750 euros sont versés aux joueurs sélectionnés. Un nul (comme ceux à Mayence et à Saint-Étienne) rapporte 2.000€ en plus. Une victoire (comme celles contre Mayence et deux fois contre Qäbälä) vaut 5.000€.

Un simple calcul nous apprend que le joueur qui a participé aux huit matches, a donc empoché 38.500€. Et après le match retour, à Saint-Pétersbourg - le 400e match européen d’Anderlecht -, le total peut s’élever à 58.500€. Il s’agit évidemment de montants bruts.

Les premiers matches européens de l’histoire du club étaient moins lucratifs. Lors de notre interview avec Jef Jurion parue dans notre édition de mercredi, qui a participé aux premiers des 400 matches, il nous a dévoilé les primes et salaires de cette époque.

"Une victoire - donc aussi celle contre le Real Madrid en 1962 - nous rapportait 5.000 francs ou 125 euros. Pour un match nul en Coupe d’Europe, on re cevait 50 euros."

Et quid des salaires ? "On avait un montant fixe de 100€ par mois. En championnat, on recevait 70€ pour une victoire et 35€ pour un point. Si on était champion, la direction rajoutait la moitié de nos primes. Je ne gagnais jamais plus de 4.000€ par an. Je travaillais donc comme représentant pour un marchand de charbon, à savoir le président d’Anderlecht, Albert Roossens. Là, je gagnais 200€ par mois."