Weiler: "Je ne comprends pas pourquoi nos supporters sifflent Nuytinck"

C. F. et Belga Publié le mercredi 14 septembre 2016 à 15h06 - Mis à jour le mercredi 14 septembre 2016 à 16h07

C2

La séance d'entraînement de mercredi était ouverte au public à Anderlecht.

Du jamais vu avant un match de Coupe d'Europe. Le Sporting espérait ainsi attirer du monde et, par la même occasion, vendre quelques tickets de plus pour le match contre Qabala ce jeudi (19h). Les supporters n'ont pas vraiment répondu à l'appel: ils n'étaient que 200 mercredi après-midi dans les travées du stade pour suivre la grosse demi-heure d'entraînement. Ce jeudi, le stade Constant Vanden Stock sera pratiquement à moitié vide: entre 11.000 et 12.000 tickets ont été vendus pour l'affiche la moins alléchante de la poule. Même si le ticketing restera ouvert jusqu'au coup d'envoi, cela ne devrait plus beaucoup changer.

Les Azéris de Qabala n'ont, en plus, pas la réputation d'assurer le spectacle. "C'est un bloc très compact", confirme Weiler. "Heureusement, on est habitué à ça en championnat de Belgique où l'on affronte des équipes toujours bien organisées. On jouera pour la victoire mais il ne faut pas croire que ce sera simple: Qabala a une bonne équipe. Elle n'aurait pas éliminé Lille sinon."

Pour bien débuter dans ce groupe ouvert avec St-Etienne et Mayence, Weiler va aligner la même équipe que contre Charleroi. Avec son armada offensive mais aussi avec Bram Nuytinck, très critiqué depuis le début de la saison. "J'ai entendu les coups de sifflet pour Bram dimanche et j'ai lu que les journalistes avaient été très durs avec lui. Je ne comprends pas tout cela", reprend l'entraîneur. "Ce n'était peut-être pas son meilleur match mais il n'a pas mal joué non plus. Je trouve que les supporters doivent soutenir tous les joueurs de l'équipe, dans les bons et dans les moins bons moments. Heureusement, Bram est fort mentalement."





Davy Roef prévient qu'il ne faut "pas sous-estimer cette équipe de Qabala"

Elevé au poste de gardien n°1 du Sporting d'Anderlecht en début de saison, Davy Roef sait qu'il peut encore faire mieux que ce qu'il a montré en ce début de championnat. En prélude de la rencontre face à Qabala, le gardien anderlechtois prône le respect de l'adversaire et veut éviter de sous-estimer l'équipe azerbaïdjanaise. "Tout le monde sait qu'il ne faut pas sous-estimer cette équipe", a déclaré Roef en conférence de presse mercredi après-midi au stade Constant Vanden Stock.

A seulement 22 ans, Davy Roef est devenu le portier n°1 d'Anderlecht. Une responsabilité qu'il est prêt à assumer. "Ce n'est jamais facile d'être le gardien n°1 d'Anderlecht. Je pense avoir joué de bonnes et de moins bonnes rencontres depuis le début de la saison, mais c'est normal pour un jeune gardien. A chaque match, j'essaie de faire de mon mieux. Selon moi, je suis en bonne voie mais je peux faire encore mieux", a-t-il confié mercredi.

Roef sait pertinemment bien qu'il est impossible de gagner toutes les rencontres, même si cela reste l'objectif premier du club bruxellois. "On essaie de gagner tous les matchs. On travaille dur à l'entraînement pour ça. C'est évidemment plus plaisant quand on gagne et qu'on prend les trois points, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois ça fonctionne, parfois pas".

Enfin, le natif d'Anvers tient à respecter l'équipe de Qabala malgré son statut de petit poucet du groupe C. "Tout le monde sait qu'il ne faut pas sous-estimer cette équipe. Il faut donner le meilleur de nous face à n'importe quel adversaire. Et ce, dans toutes les compétitions que l'on dispute", a-t-il conclu.