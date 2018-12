D'un côté, Arjen Robben a annoncé au journal allemand Kicker qu'il allait quitter le Bayern Munich en juin prochain, et qu'il envisageait de prendre sa retraite dans la foulée.

"J'y ai beaucoup pensé et je suis heureux que ça sorte maintenant, pour les fans et pour le club aussi", explique-t-il au magazine allemand.

Le club bavarois va dégraisser son effectif en fin de championnat et veur modifier son visage, ce que le Néerlandais comprend bien : "Je veux préparer mon avenir. Je suis tout simplement heureux et reconnaissant que tout soit clair pour les deux parties".

"Ce n'est pas entièrement clair, peut-être que je vais m'arrêter de jouer. Je dois juste attendre et voir quelles opportunités se présentent. Si des propositions arrivent, tant mieux, je les examinerai à 100%. Mais s'il n'y a aucune offre idéale, ce sera le moment d'arrêter", explique-t-il.

De l'autre côté, fait plus étonnant : blessé en août pour trois mois, Kingsley Coman (22 ans), le coéquipier de Robben en Allemagne, envisagerait de mettre un terme à sa carrière en cas de nouvelle blessure à la cheville.

Il confiait récemment à Téléfoot : "J’espère ne plus avoir à vivre ce moment. Une troisième opération, je ne pense pas que je la ferai. Même si je me protège et que j’essaie de faire attention, mais que je me blesse encore, ce serait trop. Trop c’est trop. Peut-être que mon pied n’est pas au niveau, j’irai faire ma vie de mon côté"