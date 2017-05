"En ce qui concerne Totti, je sais qu'il y a un accord entre lui et le club qui prévoit que celle-ci est sa dernière saison comme footballeur et qu'il a déjà un contrat pour continuer comme dirigeant à partir de la saison prochaine", a déclaré Ramon Rodriguez Verdejo, dit Monchi, ancien directeur sportif du FC Séville, avec qui il a remporté cinq fois la C3, deux fois sous le nom de Coupe UEFA (2006 et 2007) et trois fois sous le nom d'Europa League (2014, 2015 et 2016). "Je demande qu'il soit le plus proche possible de moi parce qu'il peut m'apprendre ce qu'est la Roma, car il est la Roma. Si j'arrive à apprendre 1% de ce qu'il sait lui sur la Roma, je serai satisfait et chanceux."

Totti a rejoint la Roma à l'âge de 12 ans. Il a disputé son premier match professionnel en mars 1993, alors qu'il était âgé de 16 ans. Totti a marqué 249 buts en 614 rencontres de championnat italien. Avec la Roma, Totti a remporté la Serie A en 2001 et la Coupe d'Italie en 2007 et 2008. Champion du monde en 2006, il compte 59 sélections et 9 buts en équipe nationale italienne.