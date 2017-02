C’est la nouvelle sensation. L’attraction que le Brésil attendait. Il est presque un miracle. Parce que Gabriel Jesus (19 ans) n’a pas raté ses débuts en Europe. Présenté le 19 janvier à Manchester City, l’attaquant a fait ses débuts avec les Citizens trois jours plus tard lors du partage avec Tottenham (2-2). S’il n’avait joué que huit minutes contre les Spurs, le Brésilien a ensuite enchaîné trois rencontres complètes, la première en Cup, les deux suivantes en Premier League. À la clé ? Trois buts et deux passes décisives.

Il est souvent difficile pour un Brésilien de faire le grand saut en Europe. Gabriel Jesus n’est pas de cette catégorie, il est bien plus grand. "Il m’a surpris", avoue Guardiola, qui a pourtant entraîné les plus grands. "Les jeunes qui arrivent en cours de saison ont besoin de s’adapter, mais il a prouvé qu’il avait le niveau. Au-delà de ses buts, il a compris quand il devait presser le défenseur central. Certains mettent des années à intégrer cela, lui, c’est immédiat."

Grand espoir du football brésilien, Gabriel Jesus a tout pour réussir. S’il n’a joué que 51 rencontres officielles dans sa carrière (24 buts et 8 assists), l’attaquant est déjà considéré comme le nouveau Ronaldo, notamment grâce à ses prestations à Palmeiras. Et son ascension est fulgurante. Gabriel Jesus n’a signé son premier contrat pro que le 15 janvier 2015, soit il y a un peu plus de deux ans. Tout a ensuite été très vite. Tellement vite que sa maman a décidé de tout prendre en main. C’est notamment elle qui gère son argent. Le jeune Brésilien touche un salaire à six chiffres, mais reçoit uniquement… de l’argent de poche de sa maman. "Je veux qu’il garde les pieds sur terre", dit-elle. "Il doit baisser sa tête quand il me parle. Il me respecte, mais il a toujours été malicieux."

Parce que le joueur ne manque pas de caractère. Sa célébration le prouve. Une simulation d’un appel téléphonique adressée à son ex-copine. "Parce qu’elle ne répondait pas à mes appels quand j’étais au Brésil, mais elle m’a envoyé un message quand j’ai été transféré à Manchester City."

Il est aussi capricieux et excentrique. Alors qu’il sortait de chez le coiffeur à Manchester, il a été surpris à prendre le taxi pour 500 mètres parce qu’il pleuvait et qu’il ne voulait pas abîmer sa nouvelle coiffure.

Prototype de l’avant moderne, il se distingue par sa vitesse, sa technique et son sang-froid. Tellement complet que certains disent qu’il est déjà meilleur que Neymar. Mais il doit encore prendre de l’expérience. À 19 ans, il a encore le temps…