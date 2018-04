Trois matches joués et déjà quatre buts. Au rapport minutes jouées/buts marqués, Frank Acheampong est carrément le meilleur buteur du championnat chinois (1 but toutes les 68 minutes), devant des garçons comme Lavezzi, Modeste ou Soriano. L’ancien Anderlechtois cartonne en ce début de saison au Tianjin TEDA. Positionné comme attaquant par le coach Uli Stielike, il prouve qu’il n’a rien perdu de ses qualités, dix mois après son départ du Sporting pour le championnat le plus lucratif, mais aussi le plus décrié du monde. Frank Acheampong n’a rien perdu non plus de sa légendaire bonne humeur. Tout juste de retour dans son appartement, après deux grosses séances d’entraînement, il se pose vingt minutes pour répondre à nos questions. "Comment ça va en Belgique ?"