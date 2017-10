Andrea Pirlo va ranger ses chaussures pour de bon. L'Italien, 38 ans, a décidé de ne pas prolonger son contrat avec New York City (MLS), qui prend fin le 31 décembre prochain. "L'heure est venue d'arrêter", a raconté le milieu de terrain dans le quotidien italien Gazzetta dello Sport. "Je ne sais pas m'entraîner comme je le voudrais à cause de nombreux pépins physiques. A mon âge, ça suffit, je ne peux pas jouer au football jusqu'à mes 50 ans, je vais faire autre chose."

Véritable régulateur des équipes pour lesquelles il a joué, Pirlo est connu pour la qualité de ses passes et de ses coups de pieds arrêtés. Le Lombard, qui a débuté sa carrière à Brescia en 1994, a ensuite joué pour l'Inter Milan (1998-2001), la Reggina (1999-2000), l'AC Milan (2001-2011), la Juventus (2011-2015) et New York City (2015-2017).

Champion du monde avec la 'Squadra Azzura' en 2006, il a également remporté deux Ligues de Champions (2003 et 2007), six titres de champion et deux Coupes d'Italie. Cinquième du Ballon d'Or en 2007, il a été élu meilleur joueur de l'année en Serie A trois saisons de rang (2012, 2013 et 2014).