La police a interrogé et placé en garde à vue une personne vendredi à la suite de l'agression raciste présumée dont a été victime le joueur de Manchester City, Raheem Sterling, lors de la défaite de son équipe à Chelsea début décembre.

"La police poursuit son enquête sur l'incident au cours duquel des insultes raciales auraient été lancées à un joueur lors du match entre Chelsea et Manchester City à Stamford Bridge le 8 décembre", a déclaré un porte-parole de la police de Londres.

"Les enquêteurs revisionnent les enregistrements du match et des caméras de surveillance pour déterminer si des délits ont été commis", a-t-il ajouté.

En attendant le résultat de l'enquête, Chelsea a déjà banni provisoirement quatre supporteurs de son stade à la suite de ces injures raciales présumées à l'encontre de l'international anglais de 24 ans.

Le club d'Everton a lui aussi assuré vendredi appliquer une politique de "tolérance zéro" en matière de racisme après la diffusion d'une chanson de supporters relayant des clichés raciaux à propos de leur défenseur colombien Yerry Mina.

Une enquête conjointe a été lancée par le club de Premier League et l'Association de lutte contre les discriminations dans le football Kick It Out, a annoncé Everton.