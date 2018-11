Verra-t-on un jour Antoine Griezmann jouer en Bundesliga ? Le joueur a en tout cas dit tout le bien qu'il pensait du championnat allemand dans une interview accordée à Kicker. "Oui, cela pourrait l'être (ndlr, une destination dans le futur)", a déclaré le champion du monde. "La Bundesliga est très attrayante. Les équipes jouent un football d’attaque et marquent de nombreux buts, et nous en avons fait les frais dernièrement à Dortmund".

Cette semaine, le Français jouera d'ailleurs contre le Borussia Dortmund dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Champions. Le match aller avait été dominé de la tête et des épaules par les Allemands (victoire 4-0). Selon lui, la Liga reste tout de même un cran au-dessus que les autres grands championnats européens. "Je dirais que l'Espagne est au sommet, et cela se voit à travers les quarts de finale ou les huitièmes de la Ligue des champions, où il y a toujours de nombreuses équipes espagnoles", analyse le protégé de Diego Simeone. "Derrière l'Espagne, je vois la Bundesliga ou la Premier League. La Premier League est plus populaire et est très suivie partout dans le monde. De ce point de vue, la Bundesliga reste un peu dans l'ombre, on en parle moins."