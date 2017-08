Championnats étrangers Découvrez les déclarations après la victoire aux tirs au but d'Arsenal au Community Shield.

Arsène Wenger: "Je suis content car c'était un bon match, en terme d'intensité et de qualité. Même menés, nous n'avons pas paniqué et nous avons gardé le contrôle de notre jeu. Nous sommes dans la continuité de la saison passée. (...) C'est un encouragement. (...) Lacazette est de plus en plus fort. Il doit encore s'adapter à l'intensité du jeu mais il a eu une bonne première période. Je crois que globalement, il a fait un match intéressant."

Antonio Conte: "Il y a de la déception. Il y a de la frustration (pour un penalty non sifflé sur Willian, NDLR). C'était un match difficile pour les deux équipes. On a essayé de s'améliorer physiquement car, dans six jours, nous commençons le championnat. Courtois est l'un des meilleurs aux penalties à l'entraînement, donc c'est normal de le choisir pour tirer. Rappelez-vous que Morata est un attaquant et il a fait la même chose (tirer à côté lors des tirs au but, NDLR). Morata doit travailler, c'est normal. C'est important qu'il retrouve une bonne condition physique et qu'il comprenne notre idée du football."