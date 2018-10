Dimanche soir, l'Olympique de Marseille n'a pas été en mesure d'accrocher le Paris Saint-Germain qui continue sa folle saison (11 victoires en 11 rencontres). A la sortie des vestiaires et dans la zone mixte, les mines étaient déconfites côté marseillais.

L'attaquant français Florian Thauvin s'est quand même arrêté pour répondre à quelques questions des journalistes dont celui de Quotidien, l'émission de Yann Barthès sur TMC.

"Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous arriverez à battre le PSG ?" demande le journaliste à Florian Thauvin. "On a l'espoir de pouvoir les battre" répond calmement le Français. Directement, le journaliste continue et lui demande: "A Marseille, on est des beaux perdants contre Paris ?"

Une question que n'a pas apprécié le Marseillais. "On n'est pas des beaux perdants, non. Je vais même vous dire que je n'apprécie pas votre question. Je vais passer à autre chose."



Agaçé, Thauvin a clôturé en lâchant une dernière phrase au journaliste : "On n'est pas ici pour se faire manquer de respect !"