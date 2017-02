Arsène Wenger décidera en mars ou en avril s'il poursuit son aventure à Arsenal. En cas de départ du club londonien, l'entraîneur français, 67 ans, n'arrêtera pas pour autant sa carrière, a-t-il expliqué vendredi en conférence de presse, deux jours après la lourde défaite (5-1) contre le Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions.

"Peu importe ce qu'il va se passer, j'entraînerai la saison prochaine. C'est une certitude, que ce soit ici ou non", a déclaré Wenger, dont le contrat arrive à son terme à la fin de la saison. "Si j'ai dit mars ou avril, c'est parce que je ne sais pas encore. Je ne veux pas revenir là-dessus."

Wenger est à la tête d'Arsenal depuis 1996. Champion en 1998, 2002 et 2004, le club n'a plus remporté la Premier League depuis lors. "Même si je pars, Arsenal ne va pas gagner tous ses matches. Arsenal n'a pas gagné cinq fois la Coupe d'Europe avant mon arrivée. Il est important pour le club de prendre la bonne décision pour le futur. Je me préoccupe de ce club et de son futur. C'est important qu'il soit entre de bonnes mains", a conclu Wenger.