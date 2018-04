Arsène Wenger a fait ses adieux à Old Trafford en qu'entraîneur d'Arsenal sur une défaite sur le fil (2-1) dimanche, alors que Manchester City a continué de faire tomber les records, lors de la 36e journée de Premier League.

La défaite prendra sans doute des airs de symbole: elle élimine définitivement les "Gunners" du top 4 synonyme de qualification pour la Ligue des champions, tout en assurant à Manchester United sa place dans la compétition reine.

Old Trafford avait prévu un accueil chaleureux à Wenger, sur le départ à la fin de la saison après 22 ans à la tête d'Arsenal.

Les supporters mancuniens et Sir Alex Ferguson, invité par José Mourinho, ont salué l'Alsacien pour sa dernière dans le "Théâtre des rêves"

Wenger et Ferguson ont été de féroces rivaux pendant de nombreuses années alors que les deux clubs se sont battus pour la suprématie sur la Premier League lors de la première décennie du règne de Wenger. Cela n'a pas empêché l'Ecossais de saluer Wenger sur la ligne de touche avant le coup d'envoi, avant de lui offrir un vase en argent. Un geste de "classe" a remercié Wenger.

Sur le terrain, les "Red Devils" se sont imposés grâce à un but de Marouane Fellaini dans le temps additionnel (90+1).

Avant le coup de tête du Diable Rouge, Henrikh Mkhitaryan, contre son ancien club, avait réussi à égaliser (51) suite à l'ouverture du score de Paul Pogba, à la reprise d'une tête sur le poteau de Sanchez (16).

Les "Gunners" avaient laissé de nombreux cadres au repos en vue de la demi-finale retour d'Europa League contre l'Atletico MAdrid jeudi (1-1 à l'aller), titularisant notamment les jeunes Ainsley Maitland-Niles et Konstantinos Mavropanos

Si Mourinho pourra se satisfaire de la victoire, il regrettera la blessure de Romelu Lukaku, sorti après un coup lors de la seconde période.

"Un nul aurait été injuste", a commenté le technicien. "On a eu plus d'occasions, on a mérité même si on a été un peu chanceux. On a fait entrer Fellaini pour remplacer la présence de Lukaku dans la surface."