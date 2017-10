Deux semaines après le référendum catalan, le Barça affronte l’Atlético.

Des policiers coincés dans des armures de conquistadors des temps modernes, des vitres brisées, des dizaines de blessés, un gouvernement central et un Roi intraitables. Et une Catalogne encore plus sûre de vouloir quitter une Espagne en pleine crise politique, la pire depuis quarante ans et le retour de la démocratie après le franquisme.

Le référendum sur l’indépendance de la région du nord-est du pays a laissé des traces, à la fois sur les corps et dans les esprits.

Et c’est dans ce contexte lourd que le Barça reprend le collier en Liga .

Ironie de l’histoire, c’est précisément à Madrid, dans le nouveau stade de l’Atlético, que se rendent les Blaugranas dans un choc au sommet plein de symboles. Surtout quand on sait que le club rojiblanco est historiquement lié à l’armée.

Quel accueil les Barcelonais, le très catalan Gérard Piqué en tête, vont-ils recevoir au coeur d’une ville qui est plus que jamais leur rivale ? C’est peut-être la principale question qui se pose alors que le match revêt une importance capitale au classement (le Barça est 1er avec 21 points, l’ Atléti 4e, avec 15 unités).

Le coach du Barça Ernesto Valverde a tenté de désamorcer la bombe politico-sportive que certains craignent de voir exploser ce samedi. " Ne nous mentons pas, c’est un match entre deux candidats au titre en Liga et l’ambiance sera chaude, mais c’est un match de football, rien de plus" , a-t-il expliqué, ajoutant espérer que "le public prendra du plaisir."

Sans trop de grabuge, si possible…

