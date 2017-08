L'Atletico Madrid s'est imposé 2 buts à 1 (mi-temps: 0-0) face à Naples en demi-finale de l'Audi Cup, le traditionnel tournoi de préparation disputé à Munich, mardi.

Fernando Torres (72) et Luciano Vietto (81) ont permis aux Madrilènes de renverser la vapeur après le but d'ouverture des Napolitains à la 56 par José Callejon. Côté belge, Dries Mertens est monté au jeu à la 63e minute juste après le but de son équipe. Du côté de l'Atletico, Yannick Carrasco a joué l'entièreté de la rencontre.

L'Atletico Madrid jouera en finale contre Liverpool qui a dominé le Bayern Munich chez lui 0-3. Du côté des Reds, Divock Origi, légèrement blessé, était absent alors que Simon Mignolet était sur le banc. C'est Karius qui défendait les buts de Liverpool. Mane avait ouvert le score à la 7e alors que Salah doublait la mise à la 34e. Sturridge a inscrit le 3e but de Liverpool à la 83e.

Liverpool domine le Bayern

La petite finale et la finale de ce tournoi de préparation se disputeront ce mercredi.