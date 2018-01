Le monde du football anglais pleure la disparition de Cyrille Regis, un attaquant noir qui a marqué à tout jamais l’histoire du football outre-manche à une période marquée par le racisme et le hooliganisme.

Mais qui était Cyrille Regis ? Ancien Attaquant de West Bromwich Albion, il est l’un des premiers footballeurs noirs à jouer en Angleterre. Il a battu beaucoup de gardiens, mais il a surtout battu le racisme. Agé de 59 ans, il est décédé la nuit de dimanche à lundi d’une crise cardiaque.

Né en Guyane française le 9 février 1958, Regis a débarqué à Londres avec sa famille cinq ans plus tard. Il a été repéré par le président d’un club amateurs alors qu’il jouait le dimanche entre amis. Il a franchi les paliers du football anglais pour devenir professionnel vers la fin des années 70. A cette époque, il est difficile d’être noir sur un terrain de football tant les cris de singes et jets de bananes sont fréquents dans les stades. Cyrille Regis a balayé tout cela, faisant preuve de courage et d’une persévérance énorme. Il a réussi à s’imposer à la pointe de l’attaque et à se faire respecter en tant que joueur noir. Il a conquis le cœur des supporters de WBA qui sont en majorité blancs. Et surtout, il servi de guide à beaucoup de joueurs noirs qui luttaient contre le racisme.