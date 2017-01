Les chiffres sont cruels et dessinent pour lui une réalité nouvelle. Jamais, en 275 rencontres de championnat depuis le début de sa carrière, Pep Guardiola ne s’était incliné par 4 buts d’écart avant la déroute à Everton. Jamais l’Espagnol n’avait connu une saison à 5 défaites en championnat où il a fait le deuil du titre avec lucidité.

"Si nous sommes hors course ? Il y a 10 points, l’écart est très grand. Mais le deuxième est seulement à trois points", a clamé le technicien dans le dur.

SOS défense en détresse

Et de 4 qui font 26. Depuis le début de la saison, la défense de City a cédé à 26 reprises. À titre de comparaison, Chelsea a encaissé 15 buts, Tottenham 14. Autre élément encore plus inquiétant : le nombre de clean sheet rendu : 4 en 22 journées, le 14e plus mauvais total à égalité avec Watford… "Faire une clean sheet dépend aussi de ce que nous créons devant", estime Guardiola. "Ce serait une grosse erreur de tout mettre sur le dos d’une personne mais c’est la première fois que j’ai pris autant de buts."

