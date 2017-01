Le défenseur international français de Manchester City, Bacary Sagna a écopé d'une amende de 46.000 euros de la Fédération anglaise (FA) pour son "mauvais comportement" sur les réseaux sociaux à l'issue de la rencontre contre Burnley début du mois où il s'était laissé à aller à la critique à l'encontre de l'arbitre de ce match en Premier League.

Sagna, 33 ans, avait publié le 2 janvier une photo sur Instagram accompagnée de la légende "10 contre 12... mais on se bat et on gagne en équipe" après la victoire arrachée en infériorité numérique face au 12e du Championnat d'Angleterre, lors de la 20e journée.

Sagna a ensuite effacé la mention "10 contre 12" de son message, mais il n'a pas échappé à l'accusation de la FA, qui a dénoncé son "mauvais comportement". Selon elle, la publication "a mis en cause l'intégrité de l'arbitre, (...) et/ou sous-entendu un comportement partial de l'arbitre et/ou porté atteinte à la rencontre"

L'arbitre Lee Mason avait notamment expulsé le défenseur de City Fernandinho à la 32e minute puis validé le but des visiteurs entaché, selon les "Citizens" et leur manager Pep Guardiola, d'une faute sur le gardien Claudio Bravo. Fernanidhno a écopé lui de quatre matches de suspension.