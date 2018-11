A peine l'arbitre a-t-il mis fin à la rencontre, sur un partage deux buts partout, que les deux effectifs au complet ainsi que les staffs se sont rués vers le centre du terrain pour en découdre.

Certains tentent d'asséner des coups, d'autres de s'échapper dans une cohue indescriptible et une mêlée d'une trentaine de personnes.

Trois joueurs, Badou Ndiaye côté Gala, Jalison et Roberto Soldado côté Fener, ont été exclus dans la foulée, alors que le match était terminé.

Un derby bouillant, fidèle à sa réputation

Les rencontres entre les deux clubs stambouliotes sont souvent le théâtre de débordements, que ce soit sur ou en dehors du terrain. A l'image d'une édition de 2007. Les supporters mécontents de Galatasaray avaient fortement perturbé la rencontre en faisant pleuvoir de la bière, d'abord, des fumigènes et même des sièges, ensuite, sur un adversaire qui tentait de tirer un corner. La police avait dû intervenir, bouclier au point, pour former une barrière, abriter les joueurs et permettre la reprise du jeu.