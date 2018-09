L'attaquant gallois du Real Madrid Gareth Bale a estimé que le club triple champion d'Europe en titre était "plus une équipe" depuis le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus Turin, dans des propos rapportés par le Daily Mail lundi.

"De toute évidence, c'est un peu différent sans la présence d'un acteur aussi important. C'est peut-être un peu plus détendu, oui. Je suppose que c'est plus une équipe, avec plus de travail collectif, plutôt qu'autour d'un joueur", a déclaré le joueur.

"Nous pouvons encore nous améliorer. Un nouveau départ et un nouveau défi, on est prêt pour ça", a insisté Bale, alors que le Real débutera la défense de son titre par la réception de la Roma mercredi.

En l'absence de Ronaldo, le Gallois, auteur d'un doublé contre Liverpool lors de la finale de la C1 au pintemps dernier, a déjà marqué trois fois et récolté deux passes décisives en quatre journées de Liga.

Après le départ surprise de Zinédine Zidane cet été, le Real est désormais entraîné par l'ancien sélectionneur de l'Espagne, Julen Lopetegui.