Voilà qui devrait rassurer Roberto Martinez et son staff. Au moment où l’Espagnol va devoir trouver une solution pour pallier l’absence de Jan Vertonghen forfait pour le rassemblement qui débute ce mardi avec les deux rencontres contre la Suisse, en Ligue des Nations, ce vendredi puis face aux Pays-Bas en amical le mardi, mais aussi pour celui de novembre avec au programme l’épilogue de la Ligue des Nations avec la réception de l’Islande le 15 novembre puis un déplacement en Suisse trois jours plus tard, Thomas Vermaelen a offert certains gages de sécurité à Valence.

L’Anversois y a connu sa deuxième titularisation de la saison. Sauf qu’à la différence de la première, très compliquée à Leganes il y a deux semaines, il n’a pas dépanné dans le couloir gauche mais a pris place au cœur de la défense centrale, aux côtés de Gérard Piqué.

Au moment de choisir un remplaçant à l’incontournable Samuel Umtiti, blessé, Ernesto Valverde a offert sa chance au Diable plutôt qu’à Clément Lenglet qui apparaissait jusque-là devant lui dans la hiérarchie.

Le renversement de tendance va-t-il s’inscrire dans la durée ? Vermaelen a en tout cas tout fait pour.

Même si évoluer avec Piqué n’est pas forcément un cadeau cette saison. Après un début de match délicat avec cette ouverture du score après 80 secondes où il s’est fait bouger dans un duel aérien quand Piqué, derrière lui, s’est troué, permettant à Garay de marquer, Vermaelen a bien utilisé ses qualités de vitesse et de lecture du jeu pour se montrer plus rassurant que le Catalan. Le tout face à une paire Gameiro - Batshuayi intéressante.

À défaut d’avoir marqué son deuxième but, sous ses nouvelles couleurs le Diable semble installé dans la peau d’un titulaire. Et il a affiché nettement plus de complicité avec Gameiro qui lui a offert deux bons ballons (6 et 12) qu’il n’a pas pu convertir dans un match où Messi a égalisé et que le Barça a dominé, sans s’imposer, confirmant son surplace actuel.