Grâce à ce but, l'ancien joueur de Dortmund a réussi un exploit de taille : Batshuayi a en effet inscrit un goal dans quatre grands championnats européens (Ligue 1, Premier League, Bundesliga et Liga), ce qu'aucun autre joueur n'a réussi au 21e siècle.





Seul Zlatan Ibrahimovic a déjà scoré dans quatres championnats européens (des autres que ceux de Michy : Serie A, Premier League, Liga et Ligue 1), un but en Bundesliga lui manquant pour réaliser le tour des 5.





Vu l'âge de Batsman (24 ans) et celui d'Ibra (36 ans), on peut dire que le Belge est plus proche du record absolu que le joueur de Los Angeles Galaxy.