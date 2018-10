Retrouvez toutes les performances des Belges expatriés.

EN ALLEMAGNE

Witsel partage

Axel Witsel, une nouvelle fois titulaire avec le Borussia Dortmund, a joué l'intégralité du partage des siens contre le Hertha Berlin (2-2), samedi pour le compte de la 9e journée de Bundesliga. Le club de la Ruhr reste en tête (21 pts) mais voit revenir le Bayern Munich (19 pts), vainqueur sur le terrain de Mayence (1-2). La formation de Lucien Favre a ouvert le score via son jeune et talentueux milieu de terrain anglais Jadon Sancho, 18 ans à peine (1-0, 27e), bien servi par Mario Gotze. Peu avant la mi-temps, le Hertha est revenu dans la course grâce à l'Ivoirien Salomon Kalou (1-1, 41e). En seconde période, un second but de Sancho (61e) a donné l'avance aux 'Schwarz-Gelben'.

Le Hertha, qui a fait le siège de la surface dans le final, a finalement arraché le point du partage grâce à un penalty de Kalou dans le temps additionnel (90e+1). Le club berlinois est 6e (16 pts).

Lukebakio et Raman perdent contre Casteels

Simultanément, Düsseldorf, avec Dodi Lukebakio et Benito Raman dans le onze de base, accueillait Wolfsburg et son gardien belge Koen Casteels. Les 'Loups' se sont portés aux commandes de la rencontre sur un penalty converti par son attaquant néerlandais Wout Weghorst (0-1, 41e s.p.) avant d'enfoncer le clou dans le second acte via Brekalo (73e) et Ginczek (80e). Düsseldorf, promu cette saison, pointe toujours à la 18e et dernière place (5 pts) alors que Wolfsburg remonte à la 9e place avec 12 unités. Lukebakio, international espoirs, a été remplacé à la 78e.

EN ITALIE

Castagne ne joue plus

L'Atalanta Bergame a pris les trois points lors de la réception de Parme (3-0) au Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Timothy Castagne est resté sur le banc et a vu les buts de Gagliolo (55e, c.s.c.), Palomino (72e) et Mancini (80e). Grâce à cette victoire, le club bergamasque grimpe à la 12e place (12 pts), une longueur derrière son adversaire du jour (11e, 13 pts).

Mirallas retrouve le onze de base mais partage

Il a joué les 90 minutes du partage de la Fiorentina en déplacement au Torino (1-1). La Viola est 5e avec 15 points alors que le club turinois est 9 (14 pts).





EN ANGLETERRE

Fulham, promu en Premier League cette saison, a signé une 4e défaite de rang en championnat d'Angleterre, s'inclinant 0-3 devant Bournemouth, samedi à Craven Cottage pour le compte de la 10e journée. Denis Odoi a joué les 90 minutes dans la défense des Lilywhites. Callum Wilson (14e pen, 85e) et David Brooks (72e) ont marqué pour les Cherries. L'équipe entraînée par Slavisa Jokanovic n'a plus gagné en Premier League depuis le 26 août et est 18e avec 5 points. Bournemouth continue lui son bon début de saison et pointe en 6e position (20 pts).

Watford, avec Christian Kabasele monté à la 85e minute, s'est imposé 3-0 contre le Huddersfield de Laurent Depoitre et Isaac Mbenza, sortis en même temps peu après l'heure de jeu (63e). Les Hornets ont fait la différence sur deux très beaux raids solitaires signés Roberto Pereyra (10e) et Gerard Deulofeu (19e) dans le premier acte. Isaac Success a donné au score son allure définitive en fin de match (80e).

Leander Dendoncker a assisté depuis le banc des Wolves à la défaite des siens sur la pelouse de Brighton (1-0). Glenn Murray a marqué l'unique but de la rencontre (48e).

Simon Mignolet, qui doit se contenter des matches de coupes nationales, était une nouvelle fois sur le banc de Liverpool. Les Reds se sont imposés 4-1 devant Cardiff City grâce à des réalisations de Mohamed Salah (10e), Sadio Mané (66e, 87e) et Xherdan Shaqiri (84e). Cardiff a sauvé l'honneur via Paterson (77e).

Au classement, Liverpool a pris provisoirement la tête avec 26 unités alors que Watford est 7e (19 pts), Wolverhampton 9e (15 pts) et Huddersfield 20e et dernier (3 pts).

EN ESPAGNE

Batshuayi muet et remplacé au repos

Valence a aligné un troisième partage de rang en championnat après un match nul et vierge sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (0-0), samedi lors de la 10e journée de la Liga en Espagne. Titulaire à la pointe de l'attaque des Blanquinegros, Michy Batshuayi est sorti à la mi-temps, remplacé par le Français Kevin Gameiro.

L'équipe valencienne, entraînée par Marcelino, n'a remporté qu'une seul de ses dix dernières sorties toutes compétitions confondues, le 29 septembre à la Real Sociedad. Au classement, Valence est provisoirement 13e avec 11 points, une longueur devant les Basques (16e).

Januzaj rejoue quatre mois plus tard

Adnan Januzaj n'avait plus joué depuis son but en Coupe du monde contre l'Angleterre le 28 juin. Samedi, le milieu de terrain offensif de la Real Sociedad est monté à la 81e minute du match perdu par les Basques à l'Atlético Madrid (2-0) lors de la 10e journée de championnat. Les "Colchoneros" ont imposé leur loi à domicile grâce à un tir opportuniste de Diego Godin (45e) et une frappe limpide en lucarne de Filipe Luis (60e). Ce dernier était entré à la pause pour remplacer "par précaution" Lucas Hernandez, victime de problèmes musculaires.

Ce succès, qui ramène au rang d'accident la déroute subie en Ligue des champions en milieu de semaine (4-0) contre Dortmund, offre temporairement la première place à l'Atlético. L'équipe de Diego Simeone (1re, 19 pts) devance le FC Barcelone (2e, 18 pts) et l'Espanyol Barcelone (3e, 18 pts). La Real Sociedad est 12e (12 pts).

Trois clubs peuvent reprendre les commandes dimanche: outre le Barça qui accueille un Real Madrid en panne de résultats (8e, 14 pts), le Deportivo Alavés (4e, 17 pts) reçoit Villarreal et le Séville FC (5e, 16 pts) accueille le promu Huesca, lanterne rouge de Liga.





EN FRANCE

Denayer s'impose et en impose

L'Olympique Lyonnais a pris les trois points sur la pelouse d'Angers (1-2) grâce à des buts d'Houssem Aouar (63e) et Memphis Depay (87e). Les 'Gones', aidés par l'exclusion d'Ismael Traore peu après l'heure de jeu, signent une deuxième victoire de rang en Ligue 1 et reviennent provisoirement dans le top 3. L'équipe de Jason Denayer, qui a joué toute la rencontre dans l'axe de la défense, compte 20 points et est devancée par le PSG (30) et Lille (22), qui doivent encore jouer.

L'AS Monaco de Tielemans et Chadli, accroché par Dijon et Ciman, ne gagne toujours pas

L'AS Monaco, avec Youri Tielemans et Nacer Chadli au coup d'envoi, a été accroché 2-2 sur sa pelouse du stade Louis II par Dijon, samedi lors de la 11e journée de Ligue. Tielemans, averti à la 54e minute, est sorti à la 72e alors que Chadli a disputé les 90 minutes. Thierry Henry, récemment arrivé à la tête de l'ASM en provenance du staff technique des Diables Rouges, n'a pas encore connu la victoire après trois sorties avec son nouveau club. Les Monégasques sont 19e et avant-derniers avec 7 unités, à égalité avec Guingamp, 20e. Dijon, où Laurent Ciman a joué toute la rencontre dans l'axe central, est 15e avec 11 points.

Anthony Limbombe a joué 84 minutes lors de la victoire de Nantes (1-2) en visite au stade de la Licorne d'Amiens. Nantes, 12e avec 12 points, s'est imposé grâce à des réalisations de Boschilia (15e) et Sala (71e).

Présent dans les buts de Strasbourg, Matz Sels s'est retourné une fois lors du partage des siens à Guingamp (1-1). Le gardien belge n'a rien pu faire contre la tête de Nicolas Benezet au petit rectangle (6e) mais le Racing a finalement pris un point tardif grâce à un but de Lucien Zohi. Strasbourg, 7e avec 16 points, aurait même pu l'emporter mais Kenny Lala a manqué la conversion de son penalty (77e).

Quant à Stef Peeters, il est resté sur le banc de Caen et a vu son équipe se faire battre par Lille (1-0). Les Dogues, actuels dauphins du PSG avec 25 points, se sont imposés grâce à un but du Portugais Rafael Leao (56e). Caen est 13e avec 11 unités.