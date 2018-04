Quelques Belges étaient en action ce jeudi soir.

ESPAGNE

Januzaj se paie le scalp de l'Atletico

La Real Sociedad s'est imposée 3-0 face à l'Atletico Madrid jeudi soir pour le compte de la 33e journée de Liga. Adnan Januzaj a joué les 90 minutes et s'est montré décisif avec un assist.

Adnan Januzaj s'est mis en évidence en première période. Aligné sur le flanc droit, le Diable Rouge adressait un centre dans les pieds de Willian José. L'attaquant brésilien ne se faisait pas prier pour tromper Oblak d'une reprise en un temps (27e).

Januzaj ne passait pas loin d'inscrire un but mais Oblak se détendait pour détourner la frappe du Belge (64e). En fin de match, Juanmi, lancé en profondeur, ajustait le gardien de l'Atletico d'un lob subtil (80e) avant d'inscrire un troisième but dans les arrêts de jeu pour offrir la victoire aux Basques (90e+3).

La Real Sociedad (43 points) végète en milieu de classement à la 11e place. Deuxième, l'Atletico (71 points), de son côté, manque l'occasion de distancer le Real Madrid (68 points), accroché mercredi par Bilbao (1-1). Barcelone (83 points) trône en tête du classement avec 12 points d'avance à 5 journées de la fin de la compétition.





Maxime Lestienne et Malaga certains d'être relégués après la défaite à Levante

Malaga, battu 1-0 à Levante, est d'ores et déjà condamné à évoluer la saison prochaine en division 2 espagnole. Avec 17 points seulement après 33 journées, le club de Maxime Lestienne, qui a joué 90 minutes jeudi, ne peut plus espérer rejoindre la 17e place, synonyme de maintien.

C'est Levante, justement, qui se situe au 17e rang avec 34 points. Il ne reste plus que cinq journées de Liga et Levante possède 7 points d'avance sur le Deportivo La Corogne (18e), 13 sur Las Palmas (19e) et 17 sur Malaga (20e).





ANGLETERRE

Chelsea s'impose dans la douleur

Chelsea a souffert pour prendre les trois points sur le terrain de Burnley (1-2) jeudi soir en match d'alignement de la 31e journée de Premier League. Thibaut Courtois était titulaire entre les perches des Blues. Eden Hazard est monté au jeu à la 71e minute.

Les Londoniens profitaient d'une erreur de la défense locale pour ouvrir la marque. Kevin Long trompait son propre gardien en intervenant sur un centre de Moses (20e). Dominateur, Chelsea se faisait surprendre en deuxième période sur une des rares occasions de Burnley. Barnes déviait une frappe lointaine de Gudmundsson pour surprendre Thibaut Courtois qui jouait son 150e match sous le maillot des Blues. Quelques minutes plus tard, Moses fixait le score final à 1-2 (69e).

Au classement, Chelsea (63 points) prend ses distances sur Arsenal (54 points) à la cinquième place mais compte un match de plus que les Gunners. Les joueurs d'Antonio Conte affronteront Southampton dimanche en demi-finale de la Coupe d'Angleterre à Wembley.





PAYS-BAS

Leroy Labylle et le VVV Venlo se sont lourdement inclinés 4-1 sur le terrain de l'Ajax Amsterdam. L'ancien joueur du Standard a joué les 90 minutes de la partie. Venlo (34 points) occupe toujours la treizième place en Eredivisie. L'Ajax est 2e à 8 points des champions du PSV.