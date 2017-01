L'Atlético Madrid s'est fait accrocher 2-2 sur la pelouse d'Eibar dans le cadre des quarts de finale retour de la Coupe d'Espagne mercredi. Un match nul sans conséquence puisque les Colchoneros s'étaient imposés 3-0 à domicile lors du match aller. Le Belge Yannick Carrasco a disputé près de 30 minutes de jeu.

Tenus en échec en première période, les troupes de Diego Simeone ont pris l'avantage lors du second acte via Gimenez (49e, 0-1) avant de voir l'écart se réduire sur l'égalisation d'Enrich (73e, 1-1), monté au jeu une minute plus tôt. A dix minutes du terme, Eibar a pris les devants via Leon (80e, 2-1) mais n'est pas parvenu à conserver son avance après la réduction du score du madrilène Juanfran (85e, 2-2). Le Diable Rouge, Yannick Carrasco, est monté à la 62e pour le Français Kevin Gameiro.

En demi-finales, l'Atlético rejoint le Deportivo Alavés qui a pris la mesure de Alcorcón 2-0 au terme de la double confrontation mardi. Plus tard dans la soirée, le Celta Vigo accueillera le Real Madrid, tandis que la Real Sociedad se déplacera à Barcelone jeudi soir.

ECOSSE

Le Celtic Glasgow s'est imposé 1-0 à domicile face à St Johnstone lors de la 21e journée du championnat de football écossais mercredi soir. L'unique but de la partie a été inscrit par notre compatriote Dedryck Boyata, titularisé dès l'entame de la rencontre.

Pour leur première rencontre de championnat en 2017, les hommes de Brendan Rogers se sont imposés sur le plus petit écart contre St Johnstone, cinquième au classement. Le Celtic peut remercier Dedryck Boyata, titularisé pour la 2e fois en championnat seulement cette saison, auteur de l'unique but du match sur une tête victorieuse à la suite d'un coup de coin (73e, 1-0). Le Belge a disputé l'intégralité de la partie.

Le Celtic glane ainsi son 20e succès en 21 rencontres de Premiership et accentue son avance sur les Rangers, deuxièmes du championnat avec 22 points de retard.

ANGLETERRE

Liverpool s'est incliné dans les dernières minutes contre Southampton (0-1) lors de la demi-finale retour de la Coupe de la Ligue anglaise à Anfield Road mercredi soir. Après avoir été battus 1-0 lors du match aller à Southampton le mercredi 11 janvier, les Reds sont éliminés de la compétition. Divock Origi est monté en fin de match mais n'est pas parvenu à se montrer décisif.

Les buts de Redmond, lors du match aller, et de Shane Long, dans le temps additionnel du match retour (90+1, 0-1), ont été suffisants aux Saints pour éliminer les Reds de Liverpool et ainsi se qualifier pour la finale de la Coupe de la Ligue. Si Simon Mignolet est resté sur le banc toute la partie, Origi a quant à lui remplacé Emre Can à la 79e mais n'a pas réussi à décanter la situation en faveur de Liverpool.

En finale, Southampton affrontera le vainqueur du duel entre Hull City et Manchester United. Lors du match aller, les Red Devils s'étaient imposés 2-0.