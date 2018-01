Kevin De Bruyne est revenu en forme après sa sortie sur civière dimanche.

En Angleterre

Assist pour De Bruyne

Kevin De Bruyne n'était pas le seul compatriote sur le pont, mardi soir lors de de la 22e journée de Premier League, au cours de laquelle Manchester City a mené 1-0 dès la 1e minute contre Watford grâce à un but de Raheem Sterling. Vincent Kompany était absent pour cause de blessure au mollet, tandis qu'un de ses potentiels remplaçants en équipe nationale, Christian Kabasele, a doublé le score en marquant contre son camp à la 13e.

Finalement Watford qui a ensuite fait le gros dos n'a pas été complètement mis en déroute, même si l'inévitable Sergio Aguero a inscrit un 3e but pour City à la 63e. Les Londoniens ont même sauvé l'honneur par Andy Gray, 3-1, à la 82e, trois minutes après le remplacement de De Bruyne par Bernardo Silva lors duquel le Belge a reçu une standing-ovation de la part du public mancunien.

Tenus en échec, 0-0, dimanche dernier à Crystal Palace, les Mancuniens renouent ainsi déjà avec la victoire. Ils comptent 15 points d'avance (62-47) sur Manchester United, et 17 sur Chelsea qui se déplace mercredi (20h45) à Arsenal.

Christian Benteke à l'assist

Tottenham, 5e, qui se méfiait de Swansea, la lanterne rouge, après les débuts victorieux du Portugais Carlos Carvalha, le nouveau coach de l'équipe galloise, samedi passé à Watford (1-2), a ouvert le score dès la 12e par Fernando Llorente (Harry Kane a débuté sur le banc). L'Espagnol a repris victorieusement de la tête un centre de Christian Eriksen. Jan Vertonghen était titulaire en défense centrale. Dele Alli a doublé la marque à la 89e.

Nacer Chadli, blessé à la cuisse, n'a pas pris part à la défaite lourde de conséquences, 2-1, de West Bromwich à West Ham, qui a ainsi bondi à la 16e place, et laissé l'avant-dernière synonyme de relégation à son visiteur du jour. Un précieux succès signé Andy Carroll, auteur d'un doublé. Il a en effet égalisé à la 59e, et arraché les 3 points à la 4e minute des arrêts de jeu. West Brom menait 0-1 à la mi-temps grâce à l'Irlandais James McClean.

Enfin Christian Benteke n'a pas marqué pour Crystal Palace, vainqueur 1-2 à Southampton, qui avait pourtant ouvert la marque par l'Irlandais Shane Long dès la 17e minute. Les buts londoniens ont même été inscrits après son remplacement par l'Ecossais James McArthur, qui a égalisé à la 69e sur un assist de Christian Benteke, l'ex-anderlechtois Luka Milivojevic donnant ensuite la victoire à Palace à la 80e.

En Championship, la D2 anglaise, Fulham, avec Dennis Odoi, a écrasé Ipswich Town 4-1 dans un match de milieu de tableau. Neeskens Kebano (ex-Charleroi et Genk) a remplacé le Togolais Floyd Ayite dès la 34e minute.

Le but visiteur a été inscrit à la 45e par Joe Garner. Fulham a renversé la situation après l'exclusion du défenseur adverse Jordan Spence à la 54e. Le Français Ryan Sessegnon a égalisé à la 69e, puis son compatriote Aboubakar Kamara a donné la victoire aux Londoniens 3 minutes plus tard. La fête n'était pas finie, Fulham s'imposant finalement 4-1 après de nouveaux buts signés... Sessegnon, à la 74e, et Kamara, à la 76e.

EN ITALIE

Une première pour Castagne

Naples, le leader de la Serie A, a été éliminé devant son public de San Paolo par l'Atalanta Bergame, vainqueur surprise 2-1 (mi-temps: 0-0) mardi soir en quart de finale de la Coupe d'Italie de football. Deux des trois buts de la rencontre ont été inscrits par des Belges.

Mais le vainqueur est Timothy Castagne, qui a ouvert le score à la 50e minute.

Le capitaine visiteur Alejandro Gomez avait en effet doublé la marque à la 81e, lorsque Dries Mertens, lequel avait débuté la partie sur le banc, comme Lorenzo Insigne, a réduit l'écart de la tête la 84e.

L'arrière-garde napolitaine n'a rien pu faire pour contrer la chevauchée de Gomez qui a conclu de près pour marquer le but de la qualification. C'est déjà lui qui avait amené le premier goal, son tir étant renvoyé dans les pieds de Castagne.

Bergame affrontera en demies le vainqueur du derby Juventus - Torino de mercredi (21h00).