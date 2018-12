Plusieurs Belges étaient en action ce dimanche.

ANGLETERRE

Hazard encore au-dessus du lot

Eden Hazard a été le grand artisan de la victoire de Chelsea à Brighton, 1-2, dimanche dans le cadre de la 17e journée de la Premier League de football. Auteur d'un assist en or, son neuvième cette saison, qui a permis à Pedro de pousser le ballon dans le but vide (0-1), à la 17e, puis du deuxième but de son équipe un quart d'heure plus tard, le Diable Rouge a cependant dû quitter le terrain, blessé, à la 83e minute. Il a alors été a été remplacé par le Français Olivier Giroud, alors que le score était de 1-2 après le but de Solomon March (66e). Avec 37 points au compteur, les Blues restent dans le sillage de Tottenham, troisième, qui en totalise 39.

Hazard a bénéficié d'un bon service du Brésilien Willian, pour se présenter face à l'ancien gardien de Bruges et de Genk Mathew Ryan, auquel avec un étonnant sang froid il n'a laissé aucune chance (0-2, 33e).

Avec huit goals et neuf assists, Hazard n'a que... Lionel Messi (11 goals et 8 assists) devant lui actuellement en Europe.

Impliqué dans 17 goals en 16 matches, il a déjà dépassé son total (16 en 34 matches) de la saison passée.

Le Belge, à la suite d'un rude contact avec Dale Stephens, a cependant été contraint de quitter le terrain avant le coup de sifflet final de l'arbitre Stuart Attwell. Déjà soigné à l'entame du dernier quart d'heure, il a en effet dû sortir au profit du champion du monde Giroud à la 83e.

Chelsea restait sur trois contre-performances en déplacement (3-1 à Tottenham, 2-1 à Wolverhampton, 2-2 à Vidi en Europa League).

LIverpool s'impose facilement contre ManU

Un doublé du Suisse Xherdan Shaqiri, qui avait remplacé le Guinéen Naby Keïta à la 70e, a permis à Liverpool de faire coup double: en battant Manchester United (3-1), dimanche pour le compte de la 17e journée de la Premier League anglaise de football, les Reds de Jürgen Klopp ont pris seuls la tête du championnat d'Angleterre. Une fête à laquellle n'a que très partiellement participé Simon Mignolet, qui est resté sur le banc, et encore moins Divock Origi, absent sur la feuille de match.

Du côté des battus Romelu Lukaku est resté tout le match sur la pelouse d'Anfield mais n'a pas marqué, tandis que Marouane Fellaini a remplacé le Portugais José Diogo à la mi-temps.

Les Reds comptent ainsi toujours un point d'avance sur Manchester City, 2e, auquel il envoie un message clair sur sa capacité à assumer un statut de leader, et six sur Tottenham, 3e, tandis que Manchester United, 6e, ne s'est pas rapproché d'Arsenal, 5e, battu 3-2 à Southampton.

Liverpool a étouffé son adversaire dans la première demi-heure du match et logiquement ouvert le score sur une ouverture lumineuse de Fabinho, dans l'axe pour Sadio Mané, qui a exécuté un parfait contrôle orienté poitrine avant de battre David De Gea (24e).

L'égalisation de Manchester United (Jesse Lingard, 33e) est intervenue contre le cours du jeu, comme souvent dans les grands matches cette saison.

En seconde période, Liverpool a fait preuve de plus de patience en attendant l'ouverture, qui est venue par Shaqiri (73e), trois minutes après son entrée en jeu. Le Suisse n'a pas tardé à doubler la mise (80e), laissant des Red Devils bien pâles panser leurs plaies.

Cette victoire de Liverpool pourrait bien être l'une des plus importantes de l'ère Jürgen Klopp, commencée en 2015.

Le géant mancunien était en effet la seule des grandes formations anglaises que l'entraîneur allemand n'avait pas encore battue en Premier League. Le test de maturité a été passé avec succès, avec notamment 36 tirs tentés contre 6.

Après la rencontre, interrogé par Sky Sports sur la loyauté des joueurs à son égard, José Mourinho a répondu de façon sanguine: "Insinuez-vous qu'ils sont malhonnêtes ? Je pense qu'ils sont honnêtes alors que vous croyez qu'ils sont malhonnêtes. Ils donnent leur maximum chaque jour, chaque minute."

ITALIE

Mirallas encore buteur

Kevin Mirallas a encore inscrit un but, son deuxième pour la Fiorentina, dimanche lors du derby toscan contre Empoli, pour le compte de la 16e journée du championnat d'Italie. L'ex-Diable Rouge a en effet égalisé à la 40e minute pour la Viola, qui s'est finalement imposée 3-1 (mi-temps: 1-1) grâce à deux autres buts de Giovanni Simeone, de la tête à la 59e, et du Français Bryan Dabo à la 78e, trois minutes après avoir remplacé Mirallas. Empoli avait ouvert le score par le Bosnien Rade Krunic à la 24e.

Mirallas, 31 ans, prêté par Everton, était titulaire ce dimanche. Ce qui n'était pas le cas à Sassuolo lors de la précédente journée, où il avait sauvé la Fiorentina, menée 3-1 à la 80e, en égalisant, 3-3, à la 9§e minute. Il avait alors remplacé le Brésilien Gerson à la 76e minute.

De son côté l'ex-Anderlechtois Dennis Praet, qui a joué tout le match pour la Sampdoria Gênes contre Parme, s'est trouvé à la base des deux buts de son équipe, qui l'a emporté 2-0 (mi-temps: 0-0).

C'est lui, en effet, à la 66e minute, qui a centré depuis la ligne du fond pour l'ouverture de la marque par Gianluca Caprari.

Et c'est encore lui, trois minutes plus tard, qui a déposé le ballon sur le front du vétéran de 35 ans Fabio Quagliarella, pour le 2-0, score final.

Avec neuf buts à son actif, Quagliarella n'est devancé que par Cristiano Ronaldo (Juventus) et Krzysztof Piatek (Gênes), onze goals chacun, au classement des buteurs.

La Samp, qui s'est facilement imposée, reste septième à un point de Sassuolo et du top-6, et un point devant la Fiorentina, huitième.

Dries Mertens vainqueur in extremis à Cagliari

Naples a attendu le temps additionnel et un superbe coup franc du Polonais Arkadiusz Milik, pour enfin forcer la décision à Cagliari, 0-1, dimanche lors de la 16e journée de Serie A. Il revient ainsi à huit points de la Juventus Turin, le leader. Dries Mertens qui avait débuté la rencontre sur le banc à la Sardegna Arena, a remplacé le Guinéen Amadou Diawara à la 63e.

Avec le succès de la Juve, 1-0, samedi dans le Derby de Turin face au Torino, un match nul de l'équipe de Carlo Ancelotti, qui reste deuxième, aurait offert 10 longueurs d'avance au septuple champion en titre.

En expédiant de 25 mètres son coup franc hors de portée d'Alessio Cragno, le gardien de Cagliari, Milik a donc aussi sauvé le semblant de suspense qui reste en tête du championnat d'Italie.

Auparavant, Naples avait souffert face à la très bonne organisation de l'équipe sarde, le large turn-over pratiqué par Ancelotti après l'élimination subie mercredi en Ligue des Champions à Liverpool n'ayant pas apporté la fraîcheur espérée.

La partie, terne, hachée et pauvre en occasions, a donc été décidée sur un seul geste, de classe, de l'avant-centre du Napoli, auteur sur le coup de son 8e but de la saison.

FRANCE

Lyon et Denayer dominent l'AS Monaco de Tielemans et Chadli (3-0)

Lyon n'a pas éprouvé de difficultés à venir à bout de Monaco (3-0) pour le compte de la 18e journée du championnat de France de football dimanche.

Les Lyonnais avec Jason Denayer titulaire (et remplacé à la 85e minute) menaient déjà 2-0 à la 34e minute. L'exclusion de Golovin dès la reprise n'a pas arrangé les affaires monégasques de Thierry Henry qui remplaçait dans la foulée Nacer Chadli (53e). Your Tielemans a lui joué l'entièreté de la partie.

Lyon est 3e au classemnet alors que Monaco végète à l'avant-dernier place de la Ligue avec 13 points en 17 matches.

PAYS-BAS

Dessers reste sur le banc

Aux Pays-Bas Othman Boussaid, 18 ans, a pu monter au jeu pour les dernières minutes de la rencontre de la 16e journée remportée 2-3 par Utrecht à Heerenveen. Dick Advocaat l'a en effet lancé sur la pelouse du Stade Abe Lenstra à la place de Gyrano Kerk, à la 89e.

Cyriel Dessers, pourtant auteur de trois buts en trois matches le mois passé, est lui resté sur le banc jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre Edwin van de Graaf.

Cette victoire permet à Utrecht de conserver sa quatrième place, à 7 points de Feyenoord, troisième.

Alessandro Ciranni surprend à Feyenoord

Aux Pays-Bas Alessandro Ciranni (ex-Genk) est entré à la 78e minute sur la pelouse du Kuip, où le Fortuna Sittard a causé la surprise de la journée en battant Feyenoord 0-2. Lars Hutten avait déjà marqué, à la 51e, lorsque le Belge a remplacé Mark Diemers à la 68e.

Ahmed El Messaoudi (ex-Lierse, Standard et Malines) qui possède d'ailleurs un passeport belge, a doublé le score dans les arrêts de jeu, une vingtaine de minutes après avoir doublé Jorrit Smeets.

Le Fortuna Sittard, promu en eredivisie cette saison, occupe une confortable 10e place, alors que Feyenoord, 3e, court à présent 10 et 8 longueurs derrière le PSV Einsdhoven et Ajax.